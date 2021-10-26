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Suriye-Irak tezkeresine TBMM'de onay

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TBMM'de yapılan oylamada Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP ve TİP, hayır" oylarına karşı AKP MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. DEVA Partisi'nin oylamada çekimser kaldığı belirtildi. 
Suriye-Irak tezkeresine TBMM'de onay

TBMM'de yapılan oylamada Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP ve TİP, hayır" oylarına karşı AKP MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. DEVA Partisi'nin oylamada çekimser kaldığı belirtildi. 

Tezkere üzerindeki görüşmelerde; İyi Parti adına Kamil Erozan ile Aytun Çıray, MHP adına Kamil Aydın, HDP adına Hakkı Saruhan Oluç, CHP adına Ahmet Ünal Çeviköz, AKP adına İsmet Yılmaz söz aldı.

Şahıslar adına yapılan konuşmaların da ardından oylamaya geçildi.

TBMM Genel Kurulu’nda işari oylama yapıldı. AKP, MHP, İyi Parti “evet” oyu kullanırken, CHP ve HDP “hayır” oyu verdi.

HDP: Suriye Suriye halklarınındır 

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisi adına yaptığı konuşmada, "Sorunların değil çözümün tarafı olmalı; Suriye Suriye halklarındadır. Bizler tezkereye 'hayır' diyeceğiz" dedi. 

CHP: Anlaşılan, seçimler yaklaştıkça iktidar tezkerelerin süresini uzatıyor

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, şöyle konuştu: 

 ‘‘Suriye’de ne gibi bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu yıllardır söylüyoruz. Bugün Rusya ve Suriye, 2018 yılından beri yerine getirmediği M5 karayolunun teröristten temizlenmesi konusunda harekata hazırlanıyor. Bunun yeni bir göç dalgasını doğurup doğurmayacağı bilinmiyor. İktidar Türkiye’yi Suriye’ye mahkum hale getirdi. İdlib’de koruduğumuz bölgede terörist unsurlar var. Rusya ve Suriye sürekli onları buluyor. Bu yüzden gözlem noktalarımız bazen hedef oluyor. Son bir yılda bölgedeki askerimize kaç saldırı yapıldığını biliyor musunuz? 33 askerimizin şehit verildiği ve Türkiye için bataklığa dönüşen İdlib sadece iki cümle ile geçmiş tezkerede. Ülkemizin terör örgütü listesinde yer alan ve bölgedeki en kalabalık terör örgütü olan örgüt gözönüne alınmamıştır. Askerimizin ve sınırlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Artık barış için çalışma zamanıdır. Biz milyonlarca Suriyeli’nin topraklarına gönül rahatlığı ile dönmesini istiyoruz ve bunu iki yılda sağlayacağımızın teminatını veriyoruz. Suriye’deki oyunun milli dava adı altında yürütülmesine izin vermeyeceğiz. Esad’ın kendi ülkesinde toprak bütünlüğünü sağlaması için yapıcı olunmalıdır’’ 

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