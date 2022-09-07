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Suriye: İsrail saldırıları savaş suçu

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin altyapısını hedef alan saldırılarının “uluslararası hukuka göre savaş suçu” olduğunu belirtti.
Suriye: İsrail saldırıları savaş suçu

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik artan hava saldırılarının “savaş suçu” seviyesine ulaştığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin altyapısını hedef alan saldırılarının “uluslararası hukuka göre savaş suçu” olduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in dün Halep Uluslararası Havalimanı'nı bir haftada ikinci defa vurduğu hatırlatılarak “İsrail'den hesap sorulmalı” dendi.

Suriye, Halep Havalimanı’nın dünkü saldırı sonrasında hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

İsrail, 2011 yılında patlak veren savaşta Suriye'de İran destekli gruplara ve Beşar Esad yönetimine ait noktalara saldırılar düzenliyor. İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik hava saldırılarında birçok tesis zarar görürken çok sayıda kişi de hayatını kaybetti ya da yaralandı.

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