Suriye Kaynaklı Petrol Sızıntısı… Yetkililer Dipkarpaz’da

Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan petrolün Kıbrıs’ı da etkilemesi riskine karşı dün akşamdan beri alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar sürerken, yetkililer Dipkarpaz’da incelemelerde bulunuyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Müsteşarı Serhan Aktunç ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, sabah saatlerinde Akdeniz’in en güzel sahillerinin bulunduğu Dipkarpaz bölgesindeydi.

Denizdeki kirlilikle ilgili önlemler için bölgede 3’ü teyakkuzda, toplam 7 gemi bulunuyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, cuma gününe kadar denizdeki akıntının kuzey doğu yönüne doğru ilerleyerek petrol sızıntısının KKTC için tehdit olmaktan çıkmasını beklediklerini söyledi.

İHA GÖRÜNTÜLERİNE GÖRE KİRLİLİK, SAHİLE 15.4 MİL UZAKTA

Dipkarpaz’da TAK muhabirine açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Geçitkale’den kalkan İHA’ların bu sabah havadan petrol sızıntısıyla ilgili görüntü kaydettiğini belirterek, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz sahiline 15.4 deniz mili uzaklıkta olduğunu ifade etti.

Türkiye’den iki geminin bu sabah itibarıyla bölgede olduğunu kaydeden Aktunç, AKSA, Kıbrıs Türk Petrolleri, Alpet ve Kıyı Emniyeti gemilerinin de bölgede olduğunu ve gelişmelerin seyrine göre çalışmaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Müsteşar Aktunç, tahmini petrol sızıntısının 15 bin ton olduğunu belirterek, KKTC’nin stratejik bölgelerini korumak için eldeki imkanlarla gerekenleri yapacağını, petrol sızıntısının Türkiye’yi de etkileyebileceğini sözlerine ekledi.