  • BIST 1.465,120
  • Altın 485,22
  • Dolar 8,3150
  • Euro 9,8050
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Suriye Kaynaklı Petrol Sızıntısı… Yetkililer Dipkarpaz’da

» »
Suriye Kaynaklı Petrol Sızıntısı… Yetkililer Dipkarpaz’da
Suriye Kaynaklı Petrol Sızıntısı… Yetkililer Dipkarpaz’da

Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan petrolün Kıbrıs’ı da etkilemesi riskine karşı dün akşamdan beri alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar sürerken, yetkililer Dipkarpaz’da incelemelerde bulunuyor.

mustesar-serhan-aktunc-karpazda-taka-aciklama.jpg

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Müsteşarı Serhan Aktunç ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, sabah saatlerinde Akdeniz’in en güzel sahillerinin bulunduğu Dipkarpaz bölgesindeydi.

Denizdeki kirlilikle ilgili önlemler için bölgede 3’ü teyakkuzda, toplam 7 gemi bulunuyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, cuma gününe kadar denizdeki akıntının kuzey doğu yönüne doğru ilerleyerek petrol sızıntısının KKTC için tehdit olmaktan çıkmasını beklediklerini söyledi.

karpaz-petrol-sizintisi-iha-goruntuleri-(6).jpg

İHA GÖRÜNTÜLERİNE GÖRE KİRLİLİK, SAHİLE 15.4 MİL UZAKTA

Dipkarpaz’da TAK muhabirine açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Geçitkale’den kalkan İHA’ların bu sabah havadan petrol sızıntısıyla ilgili görüntü kaydettiğini belirterek, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz sahiline 15.4 deniz mili uzaklıkta olduğunu ifade etti.

Türkiye’den iki geminin bu sabah itibarıyla bölgede olduğunu kaydeden Aktunç, AKSA, Kıbrıs Türk Petrolleri, Alpet ve Kıyı Emniyeti gemilerinin de bölgede olduğunu ve gelişmelerin seyrine göre çalışmaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Müsteşar Aktunç, tahmini petrol sızıntısının 15 bin ton olduğunu belirterek, KKTC’nin stratejik bölgelerini korumak için eldeki imkanlarla gerekenleri yapacağını, petrol sızıntısının Türkiye’yi de etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in Dünkü Açıklamasını Şiddetle Kınıyoruz”31 Ağustos 2021 Salı 15:21
  • Başbakan Saner: “Kirlilik Suriye’ye Doğru Yöneldi... İki Atık Toplama Gemisi Yola Çıktı"31 Ağustos 2021 Salı 15:18
  • İzcan, Suriye Kaynaklı Sızan Petrolle İlgili, Yetkililerin Gerekli Önlemleri Acilen Almasını İstedi31 Ağustos 2021 Salı 15:15
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Kıyılarına Doğru İlerleyen Petrol Sızıntısına İlişkin Bilgi Aldı31 Ağustos 2021 Salı 15:12
  • Suriye Kaynaklı Petrol Sızıntısı… Yetkililer Dipkarpaz’da31 Ağustos 2021 Salı 15:06
  • Bazı Mesarya Köylerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak31 Ağustos 2021 Salı 15:02
  • Bölge belediye başkanları da gelişmeleri yakından takip ediyor.31 Ağustos 2021 Salı 14:28
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor31 Ağustos 2021 Salı 13:01
  • Aşısız kişilerin ücretsiz PCR ve antijen testi yaptırabilecekleri son gün bugün… Test merkezleri yoğun!31 Ağustos 2021 Salı 12:53
  • Tomgüsehan Romanını Güngördü’ye Takdim Etti31 Ağustos 2021 Salı 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti