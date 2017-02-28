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Suriye Konulu Cenevre 4 Görüşmeleri

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Suriye Konulu Cenevre 4 Görüşmeleri
Suudi Arabistan, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Suriye müzakerelerinin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN ÇEVRE, SU VE ZİRAAT BAKANI FADLİ: "BAKANLAR KURULU, BM HİMAYESİNDE CENEVRE'DE SURİYE MÜZAKERELERİNİN YENİDEN BAŞLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYOR"

 Suudi Arabistan, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Suriye müzakerelerinin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'daki Yemame Sarayında, Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz Al Suud başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.

Çevre, Su ve Ziraat Bakanı Abdurrahman bin Abdulmuhsin el-Fadli, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, BM himayesinde Cenevre'de Suriye müzakerelerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyor" ifadesini kullandı.

Fadli, müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına göre, kardeş Suriye halkının yaşadığı sıkıntıları sonlandıracak şekilde Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması ve ateşkesin sağlanmasını öngören kapsayıcı bir anlaşmayla neticelenmesine ilişkin temennilerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in geçen cumartesi gerçekleştirdiği süpriz Irak ziyareti ve bölgedeki temaslarına ilişkin izlenimlerinin ele alındığı kaydedildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın 23 Şubat'ta taraflarla ayrı ayrı görüşmeleriyle başlayan Cenevre 4 müzakeresi, beşinci gününü geride bıraktı.

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