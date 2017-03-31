Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 5. tur Suriye görüşmelerine katılan muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) üyesi Farah Atassi, ABD yönetimine, İran destekli yabancı terörist grupların ülkeyi terk etmesini sağlama çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhalefet heyetleriyle bir araya geldi.

Mistura, TSİ 11.00'de rejim, 15.00'te muhalefet heyetiyle görüştü. Her iki görüşmeden sonra da açıklama yapılmazken, BM kaynakları Mistura'nın yarın kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

BM temsilcisinin temasları, Moskova ve Kahire yönetimlerine yakınlığıyla bilinen sözde muhaliflerle devam etti.

Moskova yönetimine yakınlığıyla bilenen grubun sözcüsü Muhannad Dulaykan, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen "Siz sahada kimi temsil ediyorsunuz? Burada sizin ne işiniz var?" sorusu üzerine, sahada kendilerine bağlı bir aşiret olduğunu iddia etti.

Söz konusu gruplar, son üç yıl içinde Mısır ve Rusya yönetimlerinin desteğiyle, Kahire ve Moskova'da bir dizi toplantı düzenledi.

Toplantılarda siyasi geçişe ilişkin tutumlarını ortaya koyan gruplar, Esed yönetiminde yapılacak küçük değişikliklerle geçiş yönetimi oluşturmayı istiyor.

Sözde muhalif grupların muhaliflerden bir diğer farkı da sahada karşılıklarının olmaması.

Askeri muhaliflerle bağlantısı olmayan gruplar, çoğunlukla eski siyasetçiler, sanatçılar ve aşiret liderlerinden oluşuyor.

İNSANİ KRİZ

Muhaliflerin oluşturduğu MYK sözcülerinden Münzir Makhus da konakladıkları Royal Hotel'de basın toplantısı düzenledi.

Makhus, Suriye'de rejim güçlerinin kuşatması altındaki yüzbinlerce sivile insani yardım ulaştırılamadığına dikkati çekerek, rejimin bu sivilleri göçe zorladığını ve bunun bir etnik temizlik olduğunu söyledi.

Ülkenin demografik yapısının değiştirilmeye çalışıldığını vurgulayan Makhus, "Daha önce Suriye'de bu derecede tehlikeli bir etnik temizlik yaşanmamıştı. Mistura ve BM ekibine yaptığımız görüşmelerde bunları anlattık ve BM'nin daha kararlı olması gerektiğini ilettik." dedi.

MYK üyesi Farah Atassi de rejimin sivillere karşı kimyasal silah ve varil bombalı saldırıları, keyfi tutuklama gibi insan hakları ihlallerine değinerek, "Bu yaşananlar savaş suçudur. BM'ye bu suçların engellenmesi için talepte bulunduk. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği daha bugün ülke dışındaki Suriyelilerin 5 milyon sınırını aştığını açıkladı. Suriye içinde de yüzbinlerce insanın da durumu içler acısı. Kalacak yerleri dahi yok. Bütün bunları hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Atassi, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminden beklentilerine de değindi.

ABD'yi sadece DEAŞ'le mücadeleye odaklaması nedeniyle eleştiren Atassi, bugün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Atassi, "Trump yönetiminden en önemli isteğimiz İran destekli yabancı grupların Suriye'yi terk etmelerini sağlaması." dedi.

22 Mart'ta başlayan Cenevre 5 görüşmelerinin yarın sona ermesi bekleniyor.