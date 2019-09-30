  • BIST 105.152
  • Altın 271,547
  • Dolar 5,6649
  • Euro 6,1995
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Suriye krizi: Anayasa komitesi 30 Ekim’de toplanacak

» »
Suriye için BM arabuluculuğunda oluşturulan anayasa komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim’de yapması planlanıyor. Komite ülkede süren iç savaşa siyasi bir çözüm bulunmasını hedefliyor.
Suriye krizi: Anayasa komitesi 30 Ekim’de toplanacak

Suriye’de yaklaşık 8,5 yıldır devam eden iç savaşın ardından oluşturulan yeni anayasa komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim’de Cenevre’de yapması planlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan görüşmelere ait dökümanlara göre, yeni oluşturulan anayasa komitesi ülkede süren iç savaşa siyasi bir çözüm yolu bulunmasını hedefliyor.

Suriye hükümeti ile muhaliflerin temsilcileri Ocak 2018’de Rusya’nın Soçi kentinde yapılan konferansta anayasa komitesi kurulması konusunda görüş birliği sağlamıştı. Taraflar, aylar süren müzakerelerin ardından 150 üyeli komite üzerinde uzlaşmaya vardı. Buna göre, anayasa komitesinde Suriye hükümeti, muhalifler ve sivil toplumun 50’şer temsilcisi bulunacak. Komitede sivil toplumdan kaç temsilcinin bulunacağı son ana kadar tartışma yaratan bir konu olmuştu.

Anayasa komitesinde anlaşmazlığa yol açan noktalardan biri de anayasanın yazılması. Muhalefet tamamen yeni bir anayasa hazırlanmasını isterken, Suriye hükümeti sadece mevcut anayasada değişiklikler yapılmasında ısrar ediyor.

BM’nin açıkladığı dökümanlara göre, anayasanın hazırlanmasının ardından ülkede uluslararası gözlemcilerin gözetiminde “serbest ve adil seçimlerin” yapılması öngörülüyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in çabalarıyla oluşturulan komitenin muhafeletin yanı sıra hükümet tarafından da kabul edildiği belirtiliyor.

Muallim: Takvim kabul etmiyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, New York’taki BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, anayasa komitesi konusunda “herhangi bir süre veya takvim kabul etmeyeceklerinin” altını çizdi. Bütün sürecin Suriyelilerin kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Muallim, yabancı bir müdahale olmaksızın ülkenin geleceğini belirleme hakkının Suriyelilerde olduğunu vurguladı.

Guterres duyurmuştu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hafta başında konuyla ilgili açıklamasında “Suriye'nin öncülüğünde ve Suriyelilerin organize ettiği anayasa komitesinin kurulmasının trajediden çıkışta siyasi bir yolun başlangıcı olabileceğine ve olması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum” demişti.

BM, anayasa komitesinin 400 binden fazla kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin yerinden olduğu iç savaşa son vermesini ümit ediyor. Savaşın başladığı Mart 2011’den bu yana BM’nin soruna siyasi bir çözüm bulunması için gösterdiği çabalar sonuçsuz kalmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'dan turizm açılımı27 Eylül 2019 Cuma 16:55
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a: İstediği güvenli bölgenin kabul edilmesi zor27 Eylül 2019 Cuma 11:46
  • Frontline: Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi26 Eylül 2019 Perşembe 13:07
  • İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı25 Eylül 2019 Çarşamba 13:04
  • Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu yanıt: Kendi ülkesinde Kürtleri katleden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli25 Eylül 2019 Çarşamba 11:44
  • Arap Listesi Bloku, kurulacak koalisyon hükümetine başbakan olarak Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı önerdi. 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
  • Suudi petrol tesislerine saldırı: ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor21 Eylül 2019 Cumartesi 17:31
  • Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava operasyonu21 Eylül 2019 Cumartesi 13:23
  • İran uyardı: İhlal edeni vuracağız21 Eylül 2019 Cumartesi 13:22
  • BM’de İdlib krizi: Ateşkes vetoya takıldı20 Eylül 2019 Cuma 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti