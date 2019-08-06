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Suriye medyası: ABD, Irak üzerinden DSG’ye yüklü miktarda silah ulaştırdı

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Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD’nin Irak’tan Suriye’nin Haseke ilindeki Kamışlı şehrine silah ve mühimmat dolu onlarca araç geçirdiğini belirtti.
Suriye medyası: ABD, Irak üzerinden DSG’ye yüklü miktarda silah ulaştırdı

SANA’nın haberinde, “Kamışlı kentindeki yerel kaynakların yanı sıra, muhtelif medya organları, ABD’nin desteklediği ve yönlendirdiği ‘Demokratik Suriye Güçleri’ adıyla bilinen bölücü silahlı gruplara destek bağlamında, uluslararası koalisyon güçlerinin, yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı kentine geçirdiğini aktardı” dendi.

 

Söz konusu araçların, Irak’ın kuzeyinden Kamışlı kentine açılan Simalka adlı geçitten geçirildiği ifade edilirken, tüm bunların, YPG ve DSG adlı bölücü silahlı gruplara destek bağlamında olduğun altı çizildi. Haberde ayrıca “Bu bölücü güçlerin ‘Siyonist İsrail’ ile farklı alanlarda ilişkiler geliştirdiği savunuldu.

Ayrıca yaklaşık bir ay önce çıkan medya raporlarına işaret edilen haberde, DSG ve YPG’li bölücü grupların, ABD güçleri ile gasp ettikleri tüm petrol ürünlerinin İsrailli Kahana şirketi aracılığı ile satılmasını öngören bir anlaşma imzaladıkları ileri sürüldü.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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