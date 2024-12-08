Suriye: Muhalifler Şam'a girdi, Beşar Esad'ın uçakla kaçtığı bildiriliyor

Suriye'de 27 Kasım'da saldırı başlatan ve Halep ile Hama kentlerini ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki İslamcı militan gruplar, başkent Şam'ı aldıklarını duyurdu.

Suriye'de 27 Kasım'da saldırı başlatan ve Halep ile Hama kentlerini ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki İslamcı militan gruplar, başkent Şam'ı aldıklarını duyurdu. Reuters Haber Ajansı Beşar Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığını bildirdi.

Ajans iki üst düzey Suriyeli askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Esad'ın uçakla bilinmeyen bir yere gittiğini belirtirken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), büyük ihtimalle Esad'ı taşıyan özel bir uçağın Şam Havaalanı'ndan kalktığını kaydetti. .

Muhalif güçlerin televizyondan yaptığı açıklamada, Şam'ın kurtarıldığı ve Beşar Esad'ın 24 yıllık rejiminin devrildiği ve tüm mahkumların serbest bırakıldığı duyuruldu.

Şam'ın merkezinde kutlamalar yapılırken, binlerce muhalifin işkenceden geçirilip, infaz edildiği söylenen, Saydnaya Hapishanesi'nin kapılarının açıldığı belirtiliyor.

Bu arada, Suriye Başbakanı Muhammed el Celali, "Suriye halkı tarafından seçilen herhangi bir liderlikle" işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

El Celali Facebook hesabından yayımlanan konuşmasında "Bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler inşa eden normal bir ülke olabilir. Ancak bu Suriye halkı tarafından seçilen herhangi bir lider kadrosuna kalmış bir konu" dedi.

Celali daha sonra El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, "halkın liderlerini seçmesi için özgür seçimler yapılması gerektiğini" söyledi.

Celali ayrıca, geçiş döneminin yönetimi için HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani ile temas halinde olduklarını kaydetti.

HTŞ liderlerinden Ahmed el Şara da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Şam'daki askeri güçlerin "kamu kurumlarına" yaklaşmasının yasaklandığını belirtti.

El Şara, bu kurumların "resmen devredilene dek eski başbakanın kontrolü altında kalacağını" duyurdu.

Hizbullah güçleri Şam'ı terk etti

Esad yönetimine destek veren Lübnan Hizbullahı güçlerinin de Şam yakınlarındaki mevzilerini terk ettiği kaydedildi.

AFP haber ajansına konuşan örgüte yakın bir kaynak, Hizbullah üyelerine Humus bölgesinden çekilme talimatı verildiğini ve bazılarının Lazkiye'ye, bazılarının da Lübnan'daki Hermel bölgesine doğru gittiğini belirtti.

Muhalifler Şam'dan önce Humus kentinin de ele geçirildiğini duyurmuştu.

HTŞ lideri ebu Muhammed Colani Telegram'dan yayımlanan video mesajında "Şu anda Humus şehrinin kurtarılışının, doğru ve yalanı ayırt edecek tarihi olayın son anlarını yaşıyoruz" demişti .

Humus'un düşmesi, Esad'a desteğin güçlü olduğu ülkenin batı kıyısı ile Şam arasındaki bağlantının kesilmesi anlamına geliyordu.

Humus, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılında Beşar Esad karşıtı büyük gösterilerin düzenlendiği kentlerden biriydi. Muhalifler Humus'u "devrimin başkenti" olarak tanımlıyordu.

HTŞ'nin Telegram kanalında ayrıca, ülkenin doğusundaki en büyük kent Deyrizor'da hükümet güçlerinin kente giren muhaliflere teslim olduğu duyuruldu.

Beşar Esad'ın doğduğu Dera, 2011'de de isyanın başladığı bölge olarak sembolik önem taşıyordu.

Suriye ordusu 2018'de bu bölgenin kontrolünü geri almış, bu gelişme muhaliflerin gerilemesinde önemli bir aşamayı temsil etmişti.

Dera, Şam'ın yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunuyor.

Trump: Suriye darmadağın, bu meseleyle işimiz yok

Beyaz Saray, gelişmeleri yakından takip ettikleri açıklamasını yaparken, Kasım'daki seçimleri kazanan ve Ocak'ta ABD Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Truth Social platformundan açıklama yaptı.

"Suriye darmadağın, ama bizim dostumuz değil" diyen Trump şunları yazdı:

"ABD'nin bu meseleyle işi yok. Bu bizim savaşımız değil. Bırakın ne oluyorsa olsun. Müdahil olmayın."