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Suriye operasyonu: Şam ve Moskova güçleri asker yığmaya başladı

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Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenleme sinyali vermesinden sonra bugün İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan yetkililer Suriye, Rusya ve İran'ın bölgeye asker, askeri araç ve mühimmat yığmaya başladığını duyurdu.
Suriye operasyonu: Şam ve Moskova güçleri asker yığmaya başladı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye operasyon sinyali vermesinden günler sonra bölgede hareketlilik had safhaya ulaştı…

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar, Suriye, Rusya ve İran’ın bölgeye asker, askeri araç ve mühimmat göndermeye ağırlık verdiğini öne sürdü.

ABD, Rusya, Şam, İran, Türkiye’nin farklı taraflarda yer aldığı Suriye’de TSK’nın yakın bir zamanda operasyon düzenleme ihtimaline karşı Rus ve Suriye hükümetlerinin Suriye’nin kuzeyine asker gönderdiği öne sürüldü.

“İRAN MİLİTANLARI TERÖRİSTLERE DESTEK İÇİN BÖLGEDE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önce Türkiye’nin Suriye sınırından 30 kilometrelik alan boyunca bir operasyon düzenleyeceğini söylemiş ve Tel Rifat ile Menbiç’i işaret etmişti. Rusya ve ABD böyle bir operasyonun ve bölgede gerilimin olmamasını isterken Ankara’nın desteklediği Suriye Milli Ordusu’ndan Yüzbaşı Yusuf Hamid Reuters haber ajansına konuştu.

Hamid, Rusya’nın Tel Rifat, Menbiç ile birlikte Kobani’nin güneyi ve Ayn İsa’daki konumunu kuvvetlendirdiğini aktardı. Hamid’in bahsettiği noktalar Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. Hamid, “Operasyon açıklamasından sonra Suriye rejimi, İran militanları terör örgütü YPG’ye destek için bölgeye gönderildi” dedi.

LAVROV’A SORULACAK

Suriye Milli Ordusu’nun istihbaratının bölgedeki Tel Rifat hava üssüne Rus askeri helikopterlerinin de ulaştığını söylerken Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un bugün ve yarın gerçekleşecek Türkiye temaslarının perde arkasını paylaştı.

İsmini açıklamaktan çekinen yetkili, Lavrov’a bölgedeki hareketliliğin sorulacağını söylerken, “Türkiye öyle ya da böyle bu operasyonu gerçekleştirecek” dedi.

Suriye hükümeti yanlısı al-Watan isimli gazete, son dönemde Suriyeli askerlerin, tankların ve ağır silahların bölgeye gönderildiğini öne sürdü.

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