Suriye Ordusu: Halep’teki tahliyeler tamamlandı

Kent, 4 yılın ardından hükümet güçlerinin himayesine geçti

Suriye Ordusu, Halep’teki tahliyelerin tamamlandığını ve kontrolün tamamen Suriye ordusuna geçtiği belirtildi.

Sputnik’e konuşan bir askeri kaynak, Halep'in doğusundakileri taşıyan son konvoyun da kentten ayrıldığını söyledi.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada da Halep zaferinin terörle mücadelede ‘stratejik bir dönüşümü’ temsil ettiği belirtilerek kentin tamamında kontrolün yeniden Suriye Ordusu'nda olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Suriye ordusu, barış ve güvenliğin Halep kentine döndüğünü duyuruyor” dendi.