Suriye ordusu-Hama'Suriye hükümet güçleri, topçu atışlarına rağmen Afrin'e girdi'

PYD/YPG'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerle anlaştığı, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e gireceğine dair haberleri, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bazı kaynaklar tarafından yalanlandı. Diğer yandan sosyal medya üzerinden yayılan bazı görüntüler, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e giriş yaptığını ortaya koyuyor.

Türk jetleri tarafından Suriye hükümet güçlerinin konvoyunun yakınlarına 2 adet bomba atıldığı, ancak Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişine devam ettiği ileri sürülüyor.

Ankara'nın PKK'nin Suriye uzantısı gördüğü YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Sputnik'e, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiğini teyit etmişti. Suriye devlet televizyonu El İhbariye de, hükümete bağlı ağır silahlı milis güçlerin yüzlerce üyesinin Afrin'e girişinin görüntülerini yayımladı.

#BREAKING - First footage #Kurdish #YPG held #Afrin city with #Syrian forces deployed to stop #Turkish #OliveBranch operation. #Turkey dropped 2 guided bombs near convoy as warning but was ignored by Syrian fighters. Turkish media incorrectly claims Syrian fighters left Afrin pic.twitter.com/Xpj4qTyVQp