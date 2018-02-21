  • BIST 115.222
  • Altın 161,878
  • Dolar 3,7875
  • Euro 4,6677
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Suriye ordusu-Hama'Suriye hükümet güçleri, topçu atışlarına rağmen Afrin'e girdi'

» »
Suriye ordusu-Hama'Suriye hükümet güçleri, topçu atışlarına rağmen Afrin'e girdi'
Topçu atışları nedeniyle Afrin girişinde geri çekildiği ileri sürülen Suriye hükümet güçlerinin, TSK'nın uyarı atışlarına rağmen kente giriş yaptığı iddia ediliyor.

PYD/YPG'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerle anlaştığı, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e gireceğine dair haberleri, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bazı kaynaklar tarafından yalanlandı. Diğer yandan sosyal medya üzerinden yayılan bazı görüntüler, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e giriş yaptığını ortaya koyuyor.

Türk jetleri tarafından Suriye hükümet güçlerinin konvoyunun yakınlarına 2 adet bomba atıldığı, ancak Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişine devam ettiği ileri sürülüyor.

Ankara'nın PKK'nin Suriye uzantısı gördüğü YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Sputnik'e, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiğini teyit etmişti. Suriye devlet televizyonu El İhbariye de, hükümete bağlı ağır silahlı milis güçlerin yüzlerce üyesinin Afrin'e girişinin görüntülerini yayımladı.

​Görüntülerde, Afrin'e ulaşan Suriye hükümet güçlerinin "Suriye halkı birdir" sloganı attığı ve Afrin'i terk etmeyeceğini söylediği duyuluyor.

Ankara'nın PKK'nin Suriye uzantısı gördüğü YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Sputnik'e, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiğini teyit etmişti. Suriye devlet televizyonu El İhbariye de, hükümete bağlı ağır silahlı milis güçlerin yüzlerce üyesinin Afrin'e girişinin görüntülerini yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girişiyle ilgili olarak, "O dosya şimdilik kapandı. Topçu ateşi yapılınca geri dönmek zorunda kaldılar" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Flaş iddia: Anlaştılar, Suriye ordusu iki gün içinde Afrin'e girebilir19 Şubat 2018 Pazartesi 10:07
  • İsrail Gazze’yi bombaladı: 2 ölü18 Şubat 2018 Pazar 18:30
  • Ortalığa karıştıracak haber! PYD istedi Esed ordusu Afrin'e girdi...18 Şubat 2018 Pazar 15:25
  • İran’da 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü18 Şubat 2018 Pazar 14:06
  • Netanyahu'ya bir yolsuzluk suçlaması daha18 Şubat 2018 Pazar 14:02
  • Çok tehlikeli Afrin iddiası!17 Şubat 2018 Cumartesi 18:41
  • Irak yeniden imar için 88 milyar dolar istiyor12 Şubat 2018 Pazartesi 17:55
  • Netanyahu: "İran ve Suriye güçlerine ağır darbe indirdik"11 Şubat 2018 Pazar 18:03
  • BM’den Suriye ve Rusya’ya suçlama11 Şubat 2018 Pazar 13:12
  • İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı kaygı yarattı11 Şubat 2018 Pazar 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti