Suriye ordusu Han Şeyhun'a girdi, İdlib'e doğru ilerliyor

Suriye ordusunun İdlib'teki stratejik bir öneme sahip olan Han Şeyhun’a girmesinin ardından cihatçı çeteler Han Şeyhun ve Hama’nın kuzeyindeki bölgelerden çekildi.

Fersude'nin haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre çihatçı grupları Salı günü bir çok önemli bölgeden çekildi.

Gözlemevi, çihatçı çetelerin Han Şeyhun ile komşu Hama vilayetinin kuzeyindeki sektörlerden çekildi. Hama’daki alanlarda özellikle bir Türk gözlem noktası bulunuyor.

Türkiye, Pazartesi günü Han Şeyhun’da El Kaide bağlantılı gruplarına yardım etmek için çoğu zırhlı 50 askeri araçta oluşan bir konvoy göndermişti. Ancak Rusya ve Suriye savaş uçakları konvoyu ilerleyişini engellemek için bombardımanda bulunmuştu.

Suriye ordusu Pazar günü kilit önemdeki Han Şeyhun kentine girmişti. Rejim güçleri 2014’te kontrolünü kaybetmişti. Han Şeyhun, Suriye’nin kontrolündeki başkent Şam’ı kuzeydeki Halep’e bağlayan otoyol üzerinde bulunuyor.

İdlib bölgesinin büyük bölümü ile komşu Halep, Hama ve Lazkiye’de bazı alanlar cihatçı grupların denetiminde bulunuyor.