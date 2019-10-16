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Suriye ordusu, Kobani kentine girdi

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Suriye ordusu, bu akşam saatlerinde Kobani kentine girdi. Türkiye sınırında yer alan ve 5 yıl önce IŞİD'den alınan Kobani, büyük bir stratejik öneme sahip.
Suriye ordusu, Kobani kentine girdi

Sputnik muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre Suriye ordusuna bağlı birlikler, bu akşam saatlerinde Kobani kentine giriş yaptı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem evi de büyük bir konvoyla, Rus askerleri eşliğinde kente giren birliklerin havadan da korunduğunu bildirdi.

Suriye ordusu askerleri, kentin batı, doğu ve güneyinde konuşlandılar. Yarın da kente takviye güçlerin geleceği kaydedildi.

Öte yandan Suriye ordusunun ABD'nin çekildiği başka yerlere de girmesi bekleniyor.

Türkiye sınırında yer alan ve 5 yıl önce IŞİD'den alınan Kobani, büyük bir stratejik öneme sahip.

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