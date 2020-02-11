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Suriye Ordusu M5'de kontrolü sağladı: 2012'den beri ilk kez

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Suriye Ordusu M5'de kontrolü sağladı: 2012'den beri ilk kez
Suriye Ordusu M5'de kontrolü sağladı: 2012'den beri ilk kez

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, M5 olarak bilinen Halep-Şam karayolunun 2012'den bu yana ilk kez Suriye ordusunun kontrolünde olduğunu duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), M5 olarak bilinen stratejik Halep-Şam karayolunun tamamının Suriye ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Buna göre, karayolunun açılmasıyla, Şam-Halep arasındaki kesintisiz bağlantı 2012’den bu yana ilk kez sağlanmış oldu.

'TÜRK VE RUS HEYETLER ANLAŞAMADI'

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, dünkü görüşmede Türk ve Rus heyetlerin İdlib konusunda somut bir anlaşmaya varamadığını söyledi. Yetkili, Rus heyetinin dünkü görüşmenin ardından belirgin bir anlaşma yapılmadan Ankara’dan ayrıldığını belirtti.

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