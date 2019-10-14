  • BIST 96.339
  • Altın 284,368
  • Dolar 5,9149
  • Euro 6,5265
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Suriye ordusu Tabka ve Til Temir'e giriş yaptı

» »
Suriye ordusunun daha önce DSG tarafından kontrol edilen bölgelerden olan Tabka şehrine giriş yaptığı öğrenildi. Ardından da ordunun Rakka yakınlarındaki Til Temir'e girdiği haberi geldi.
Suriye ordusu Tabka ve Til Temir'e giriş yaptı

Dün akşam saatlerinden itibaren Suriye'nin kuzeyine doğru ilerleyen Suriye ordusunun Tabka şehrine giriş yaptığı öğrenildi. 

 

Al Mayadeen tarafından aktarılan habere göre Suriye hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Tabka şehri, Rakka'nın batısında bulunuyor.

Öte yandan, SANA tarafından aktarılan bir diğer habere göre ise Suriye ordusu 'Türk saldırganlığına karşı koymak üzere' Türkiye sınırındaki Til Temir'e asker konuşlandırıyor. Sputnik muhabiri Hikmet Durgun'un aktardığına göre de Suriye ordusu DSG ile varılan anlaşma doğrultusunda Til Temir'e bu sabah saat 04.30 sıralarında giriş yaptı. Büyük bir konvoyla giriş yapan ve havadan da korunan Suriye ordusu birlikleri halk tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin dün kontrol altına aldığı Tel Abyad kentinin 35 kilometre güneydoğusunda yer alan Til Temir, Rakka'ya yakın olması nedeniyle de büyük bir stratejik öneme sahip.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika: SDG ile Esad anlaştı! SDG Suriye Ordusu'na katılıyor iddiası!13 Ekim 2019 Pazar 21:56
  • İddia: Suriye ordusu Rus askerleri ile birlikte kuzeye doğru ilerliyor13 Ekim 2019 Pazar 21:25
  • 'Suriye ordusu 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye girecek'13 Ekim 2019 Pazar 21:09
  • Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk saldırısına karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı13 Ekim 2019 Pazar 21:03
  • T.C. MSB: M-4 karayolu kontrol altına alındı, 35 KM derinliğe ulaşıldı13 Ekim 2019 Pazar 18:23
  • BM: 130 bin kişi bölgeden kaçtı13 Ekim 2019 Pazar 16:27
  • Trump: 30 kilometrelik şerit, Kürtler buradan ayrılma niyetinde13 Ekim 2019 Pazar 09:33
  • Arap Birliği, 'Barış Pınarı Harekâtını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi12 Ekim 2019 Cumartesi 15:06
  • ABD askerleri Kobani'deki üsse geri döndü12 Ekim 2019 Cumartesi 14:59
  • BM: Suriye'nin kuzeydoğusunda 100 bin kişi evini terk etti11 Ekim 2019 Cuma 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti