Suriye ordusu Tabka ve Til Temir'e giriş yaptı

Suriye ordusunun daha önce DSG tarafından kontrol edilen bölgelerden olan Tabka şehrine giriş yaptığı öğrenildi. Ardından da ordunun Rakka yakınlarındaki Til Temir'e girdiği haberi geldi.

Dün akşam saatlerinden itibaren Suriye'nin kuzeyine doğru ilerleyen Suriye ordusunun Tabka şehrine giriş yaptığı öğrenildi.

Al Mayadeen tarafından aktarılan habere göre Suriye hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tabka şehri, Rakka'nın batısında bulunuyor.

Öte yandan, SANA tarafından aktarılan bir diğer habere göre ise Suriye ordusu 'Türk saldırganlığına karşı koymak üzere' Türkiye sınırındaki Til Temir'e asker konuşlandırıyor. Sputnik muhabiri Hikmet Durgun'un aktardığına göre de Suriye ordusu DSG ile varılan anlaşma doğrultusunda Til Temir'e bu sabah saat 04.30 sıralarında giriş yaptı. Büyük bir konvoyla giriş yapan ve havadan da korunan Suriye ordusu birlikleri halk tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin dün kontrol altına aldığı Tel Abyad kentinin 35 kilometre güneydoğusunda yer alan Til Temir, Rakka'ya yakın olması nedeniyle de büyük bir stratejik öneme sahip.