Suriye ordusu tüm savaş cephelerinden Şam’a çekiliyor: HTŞ, Humus’a girmek üzere

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) destekli silahlı gruplar, kenti kuşatma altına alıyor. Silahlı güçlerin Humus kent merkezine girmek için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Ülkenin güneyinde bulunan Deraa, Süveyde ve Kuneytra kentlerinde de HTŞ bağlantılı silahlı gruplar, ordu güçlerine karşı saldırıya geçti. Bölgede birçok noktada çatışmalar sürerken ordu güçleri Irak’tan Ürdün’e uzanan sınır hattında yer alan Deyrizor bölgesinden de çekilmeye başladı. Bölgedeki askeri havaalanı, ordu güçleri ve İranlı milis güçlerin çekilmesi sonrası PYD/DSG güçleri tarafından kontrol altına alındı. Suriye ordusu, kent merkezini de PYD’ye teslim etti.

Uluslararası güçlerin Suriye’de siyasi görüşmelere geçilmesi yönündeki çağrıları sürerken, HTŞ bağlantılı silahlı güçler, Suriye ordusuna karşı iki gün içinde birçok cephede önemli ilerlemeler kaydetti.

Humus’a girmeye hazırlanıyorlar

Humus’un yanı sıra Dera bölgesinde de ordu güçlerine karşı kapsamlı saldırılar başladı. Dera’nın tamamen kontrol altına alınması sonrası Humus’a yönelen, BM’nin terör örgütleri listesindeki HTŞ ve bağlı gruplar, önemli noktalarda bulunan Telbise ve Rastan şehirlerinin kontrolünü ele geçirerek Humus kentine yaklaştı. Kuzey Humus kırsalının tamamına yakını HTŞ’nin denetime geçerken silahlı gruplar, şehri kuşatmaya çalışıyor. Silahlı grupların kent merkezine çok yakın mesafeye konuşlandığı ve merkeze girmek için hazırlık yaptıkları bildirildi. Bölgede ele geçirilen belde ve kasabalarda HTŞ grupları, sevinç gösterileri ile karşılanıyor.

Suriye ordusu, Şam’a yığınak yapıyor

Humus’un ileri ve geri hatlarındaki bazı grupların ise Şam’a doğru hareket etmesi sonrası Suriye ordusu, başkentin girişine büyük tahkimatlar yapmaya başladı. Birçok bölgedeki ağır silahları Şam’a taşıyan Suriye ordusunun, kentin çevresine güçlü savunma hattı kurmaya çalıştığı belirtildi.

“Güney Operasyon Odası” adı altında yeni bir cephe açıldı

Suriye rejimine muhalif gruplardan oluşan ve HTŞ ile bağlantılı olduğu bildirilen silahlı isyancı gruplar tarafından “Güney Operasyon Odası” adı, güney kesimden Suriye ordusuna karşı yeni bir cephe açıldı. Silahlı gruplar Dera, Süveyde ve Kuneytra vilayetlerinde birçok bölgeden saldırıya geçti.

Dera'da yerel silahlı güçler, Semlin ve Al-Tira kontrol noktaları ile Al-Ghariya Al-Sharqiya kontrol noktası da dahil olmak üzere Şam yönetimine ait askeri kontrol noktalarının birçoğunu ele geçirdi. Saldırıların artması üzerine Suriye ordu güçleri, Al-Musayfra ile Umm Walad arasındaki Hava Kuvvetleri İstihbarat Kontrol Boktası mevzilerinden çekildi. Suriye-Ürdün sınır kapısının da saldırılar kapsamında silahlı grupların kontrolüne geçtiği ifade edilirken sayıları binlerle ifade edilen silahlı kişiler şehir merkezine doğru ilerliyor.

Savaşın başladığı kent Dera, kuşatmaya alındı

Dera kırsalında da ordu güçlerine birçok cepheden saldırıya geçildiğine yönelik haberler alınırken birçok kasaba ve beldede kontrol, silahlı güçlere geçti. Dera’daki ordu güçlerine bağlı 52’nci Tugay ise kuşatma altına alındı. Kent merkezindeki yerel gruplar, kentin girişindeki Rey Kontrol Noktası Bilimsel Araştırmalar Merkezi ve üniversite bölgelerinin büyük bölümünü kontrol altına aldı. Dera, bundan 13 yıl önce Suriye iç savaşının başladığı kent olarak biliniyor.

Bu gelişmeler üzerine, Ürdün ve Lübnan, Suriye’ye bağlanan tüm geçiş noktalarını kapatmaya başladı. Bu kapsamda Rusya Büyükelçiliği’nin de Şam’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptığı, Tartus bölgesinde bulunan savaş gemilerinin de bölgeden ayrılıp Kıbrıs üzerinden Rusya’ya hareket ettiği iddia edildi.

Stratejik havaalanının kontrolü PYD/DSG'ye geçti

Suriye ordusu, Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor’dan da çekildi. Irak’tan Ürdün’e uzanan sınır hattında yer alan kentin bir bölümü PYD/DSG kontrolündeydi. Saldırılar Şam’a yönelince Suriye ordusu, bu bölgeyi de dünden itibaren boşaltmaya başladı. Çekilmenin ardından Deyrizor Askeri Havalimanı’nın da PYD/DSG kontrolüne geçtiği öğrenildi.

Suriye ordusu, kent merkezinin kontrolünü de PYD’ye bıraktı. PYD, kentte büyük bir askeri yığınak yapmaya başladı.

PYD alan genişletti

PYD/DSG güçleri, Deyrizor’dan sonra Rakka’nın Güneydoğusundaki Maadan ve el-Rasafa kasabalarının kontrolünü Suriye ordusunun bölgeden çekilmesiyle ele geçirdi.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de Şam yönetiminin Deyrizor’dan güçlerini çektiğini aktardı.

SOHR Başkanı Rami Abdulrahman, “Rejim güçleri ve İran’a bağlı grupların liderleri aniden Deyrezor ve kırsalından çekildi” ifadelerini kullandı.

HTŞ, Palmira’ya saldırı hazırlığında

Abdulrahman, Suriye güçlerinin ayrıca El-Bukamal, El Meyadin ve El Quriya kentlerinden de çekildikleri bilgisini paylaştı. HTŞ’nin de Humus kırsalından Palmira’ya doğru harekete geçtiği ve ordu güçlerine karşı bir saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi.

Deyrizor bölgesinin Ürdün sınırı kesiminde bulunan bölgede ABD’nin denetiminde SMO bağlantılı silahlı grupların da hareketlendiği ve Suriye ordusunun çekildiği bazı noktalarda kontrolü ele geçirdiği iddia edildi.