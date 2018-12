Suriye ordusu YPG'nin çağrısı sonrası Menbic'e girdi, Rusya memnun

YPG'nin çağrısı sonrası Suriye ordusu kente girdi. Rusya Suriye ordusunun Menbic'e girişini memnuniyetle karşıladı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Menbic'de kilit noktaların kontrol altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Menbic'te bulunan tüm Suriye vatandaşlarının ve diğer kişilerin tüm güvenliğini garanti ediyoruz. Suriyeliler güçlerini birleştirerek ulusal egemenliği korumalı. Tüm işgalci güçleri yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız" denildi.

YPG de önce Suriye hükümetine çağrıda bulunarak kente asker göndermesini istemişti. YPG'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin tehditleri karşısında Menbic'in korunması için ait olduğumuz Suriye hükümetine, silahlı güçlerini bu bölgeye göndermesi çağrısı yapıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Rojava Defense Units | YPG@DefenseUnits

We invite the Syrian government forces to assert control over the areas our forces have withdrawn from, in particularly Manbij, and to protect these areas against a Turkish invasion.https://bit.ly/2LCqIfB

182

11:48 - 28 Ara 2018