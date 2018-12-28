  • BIST 91.305
  • Altın 216,691
  • Dolar 5,2664
  • Euro 6,0382
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Suriye ordusu YPG'nin çağrısı sonrası Menbic'e girdi, Rusya memnun

» »
Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), birliklerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbic şehrinden çektiğini açıkladı.
Suriye ordusu YPG'nin çağrısı sonrası Menbic'e girdi, Rusya memnun

YPG'nin çağrısı sonrası Suriye ordusu kente girdi. Rusya Suriye ordusunun Menbic'e girişini memnuniyetle karşıladı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Menbic'de kilit noktaların kontrol altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Menbic'te bulunan tüm Suriye vatandaşlarının ve diğer kişilerin tüm güvenliğini garanti ediyoruz. Suriyeliler güçlerini birleştirerek ulusal egemenliği korumalı. Tüm işgalci güçleri yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız" denildi.

YPG de önce Suriye hükümetine çağrıda bulunarak kente asker göndermesini istemişti. YPG'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin tehditleri karşısında Menbic'in korunması için ait olduğumuz Suriye hükümetine, silahlı güçlerini bu bölgeye göndermesi çağrısı yapıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

@DefenseUnits tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Rojava Defense Units | YPG@DefenseUnits

We invite the Syrian government forces to assert control over the areas our forces have withdrawn from, in particularly Manbij, and to protect these areas against a Turkish invasion.https://bit.ly/2LCqIfB 

182

11:48 - 28 Ara 2018

 

@DefenseUnits tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık'ta Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı almıştı.

Washington'un kararı sonrası PYD, işbirliği yapmak için Rusya ve Suriye ile görüşmelere başlamıştı.

PYD bu görüşmelerde Rusya'dan, Suriye ordusunun YPG'nin kontrolü altındaki bölgeye gelerek Türkiye ile arasındaki sınırları korumasını talep etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Amerikan askerinin çekilmesinin ardından onların elindeki bölge, Suriye ordusunun kontrolüne geçmeli" demişti.

Suriye'de hangi bölge kimin kontrolünde Image captionSuriye'de hangi bölge kimin kontrolünde

ABD, 60 ila 100 gün içinde çekilmeyi planlıyor

ABD, IŞİD'le mücadele için Suriye'de kara birlikleri olarak YPG ile işbirliği yapmış, bunun sonucu YPG Suriye'nin neredeyse dörtte birini kontrolü altına almıştı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan, Türkiye ile olan sınır bölgesi de YPG kontrolünde.

Bu sınırda, 2015'ten bu yana ABD askerleri var.

ABD, askerlerini, 60 ile 100 gün arasında Suriye'den çekmeyi planlıyor.

Ankara, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle sınırlarındaki YPG varlığına itiraz ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Fırat'ın doğusuna gelecek aylarda bir operasyon düzenleneceğini, hem YPG'nin hem de güneyde IŞİD'in hedef alınacağını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Türkiye Suriye'de işgalci güç"26 Aralık 2018 Çarşamba 13:05
  • Irak'ta Noel, resmi ulusal bayram ilan edildi26 Aralık 2018 Çarşamba 09:49
  • SON DAKİKA: Suriye ordusu Münbiç'in batısına girdi25 Aralık 2018 Salı 17:26
  • Fas'ta vahşice öldürülen iki turist cinayetinde gelişme25 Aralık 2018 Salı 10:22
  • "CNN'e konuşan Pentagon kaynakları Hulusi Akar'ın 'Kürtleri öldürüp çukura atacağız' dediğini öne sürmüş"21 Aralık 2018 Cuma 15:05
  • Fas'ta iki turist IŞİD tarafından öldürüldü21 Aralık 2018 Cuma 14:50
  • Trump küresel stratejiyi değiştirdi: Afganistan’dan da asker çekecek21 Aralık 2018 Cuma 10:24
  • ABD Suriye'den çekiliyor - Putin: Herhangi bir işaret görmedik20 Aralık 2018 Perşembe 16:25
  • Taliban ve ABD BAE'de görüştü18 Aralık 2018 Salı 11:34
  • Cemal Kaşıkçı cinayeti- Riyad'dan Muhammed bin Selman'ı oybirliğiyle suçlayan ABD Senatosu'na: İçişlerimize karışılıyor, kınıyoruz17 Aralık 2018 Pazartesi 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti