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Suriye ordusundan İdlib'de operasyon açıklaması: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiyor

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Suriye ordusu, cihatçı grupların alınan ateşkes kararına uymaması ve Türkiye'nin Soçi mutabakatıyla kendi üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle İdlib’de operasyonlara yeniden başlanacağını açıkladı.
Suriye ordusundan İdlib'de operasyon açıklaması: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye ordusu, cihatçı grupların alınan ateşkes kararına uymaması ve Türkiye'nin Soçi mutabakatıyla kendi üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle İdlib’de operasyonlara yeniden başlanacağını açıkladı.

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