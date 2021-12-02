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Suriye Parlamentosu'ndan bildiri: Hatay'ı geri alacağız

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Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne süren Suriye parlamentosu, bölgenin geri alınması için her şeyin yapılacağını açıkladı
Suriye Parlamentosu'ndan bildiri: Hatay'ı geri alacağız

Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82'nci yılında bir bildiri yayınladı. Skandal açıklamaların yer aldığı bildiride "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" ifadelerine yer verildi.

Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne süren rejim parlamentosu, bölgenin geri alınması için her şeyin yapılacağını açıkladı.

Beşar Esad yönetimindeki Suriye Parlamentosu, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82. yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Hatay'ın "İşgal altındaki Suriye topraklarının bir parçası olduğu” ileri sürülerek, “Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" iddia edildi.

Hatay nasıl Türkiye'ye katıldı?

Osmanlı İmparatorluğu'nun Hatay'daki hakimiyeti 1918 yılına kadar devam etti.

3 Temmuz 1938'de Türk ve Fransız heyetleri arasında yapılan antlaşma ile Hatay'da eşit sayıda olacak şekilde toplam 5000 kişilik Türk ve Fransız askeri gücü konuşlandırıldı. Bu şekilde Hatay'ın statüsü korunmuş oldu.

Türk Ordusu 4 Temmuz 1938'de Hatay'a girerek görevine başladı. Seçimler ile oluşturulan Hatay Meclisi 2 Eylül 1938'de toplanarak bağımsız Hatay Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakanlığa ise Abdurrahman Melek seçildi.

 

Milliyet, Independent Türkçe

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