 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.726
  • Altın 152,828
  • Dolar 3,7171
  • Euro 4,3704
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere'de silahlı bir şahıs çok sayıda kişiyi rehin aldı

Suriye: Rakka’nın kurtarılması bir tiyatro oyunu

» »
Suriye: Rakka’nın kurtarılması bir tiyatro oyunu
Suriye Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Amar el Asad, Rakka’nın kurtarılmasının Suriye hükümeti karşıtlarının morallerini yükseltmeye yönelik bir oyun olduğunu söyledi.

Suriye Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Amar el Asad, Sputnik’e yaptığı açıklamada son günlerde Rakka’nın birtakım güçler tarafından kontrol edildiğine yönelik çok sayıda haber geldiğini, ancak bu haberlerin Rakka’dan değil, başka kaynaklardan geldiğini belirtti. Asad “Koalisyon ve IŞİD, Rakka’da taşları, ağaçları bile imha etti, kentte canlı hiçbir şey kalmadı. Kent hayalet şehre dönüştü. Yurttaşların bir kısmı kaçtı, birçok insan öldü” ifadelerini kullandı.

‘ABD, KÜRTLERİ KENDİ PLANLARI İÇİN KULLANIYOR’

ABD’nin Kürtleri kendi planları için kullandığını savunan Asad “Suriye ordusu kenti kontrolüne alır almaz, işler değişecek. ABD’nin Suriye’deki planları siyasi ve askeri cephedeki başarısızlıkların ardından son nefesini veriyor” ifadelerini kullandı.

‘SURİYE ORDUSU RAKKA’NIN KONTROLÜNÜ ALACAK’

Rakka’daki operasyonların, özellikle de gerçekleştiriliş biçimin akıllarda birçok soru işareti yarattığını vurgulayan Asad şunları da söyledi:

“Rakka’nın kurtarılması Suriye ordusunun ilerleyişi ve başarılarından sonra Şam karşıtlarının morallerini yükseltmeye yönelik yapılmış bir tiyatro oyunu. Ordu kentin kontrolünü tamamen alacak, bu konuda hiçbir taviz olamaz.”

‘IŞİD MİLİTANLARI NEREYE KAYBOLDU?’

Asad, Rakka ile akıllara gelen başlıca sorunun da kentte savaşan IŞİD militanlarının nereye kaybolduğu olduğunu söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya: Batı, Rakka'daki barbarca bombardımanlarının izlerini saklamaya çalışıyor22 Ekim 2017 Pazar 13:56
  • Şii lider Sistani'den Irak'a: Kuzeydeki Kürtleri koruyun20 Ekim 2017 Cuma 14:28
  • DSG, Rakka'da resmen zafer ilan etti20 Ekim 2017 Cuma 14:08
  • Irak ordusu Kerkük vilayetinin tamamını ele geçirdi20 Ekim 2017 Cuma 13:45
  • Barzani'nin yardımcısı hakkında tutuklama kararı19 Ekim 2017 Perşembe 16:04
  • Kaddafi'nin oğlu siyasete geri dönüyor18 Ekim 2017 Çarşamba 16:43
  • Suriyeli general, mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti18 Ekim 2017 Çarşamba 16:09
  • Dubai semalarında ‘Rus roketi’ iddiası18 Ekim 2017 Çarşamba 14:26
  • Irak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi18 Ekim 2017 Çarşamba 11:18
  • SDG: Rakka, IŞİD'den tamamen kurtarıldı17 Ekim 2017 Salı 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti