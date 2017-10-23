Suriye: "Rakka'yı kurtulmuş olarak görmüyoruz"

Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman, Şam'ın, Rakka da dahil, Suriye ordusunun girmediği hiçbir yeri kurtulmuş olarak görmediğini söyledi.

RİA Novosti'ye konuşan Tercüman, "Suriye ordusunun girip Suriye bayrağının dikmediği hiçbir kenti kurtulmuş olarak görmüyoruz. Buna Suriye haritasındaki her nokta dahil" dedi.

IŞİD'in Rakka'dan çıkışının bir bakıma olumlu bir adım olarak görülebileceğini belirten Tercüman, "Ancak IŞİD, herhangi bir grup veya kuruluşun bulunup bulunmadığı gözetilmeksizin Suriye ordusu Rakka'ya muhakkak girmiş olmalı" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki koalisyonun desteklediği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) cuma günü Rakka'da zafer ilan etmişti.