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Suriye saldırısı İngiltere genelinde protesto edildi

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İngiltere’nin ABD ve Fransa ile Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava harekatı, başkent Londra başta olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerle protesto edildi
Suriye saldırısı İngiltere genelinde protesto edildi

İngiltere’deki savaş karşıtı grup “Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)” tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra’daki katılımcılar iş çıkışında tarihi parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı’nda toplandı.

‘OPERASYONA SON VERİN’

Suriye’ye yönelik harekatla ilgili milletvekillerini bilgilendirmek amacıyla Başbakan Theresa May’in de parlamentoda katıldığı oturum sırasında gerçekleştirilen gösteride, katılımcılar hükümete Suriye operasyonuna son verilmesi çağrısında bulundu.

“Suriye’yi bombalamaya son verin”, “Barış için çalışın” yazılı pankartlar taşıyan çok sayıda protestocu, “Sivilleri unutmayın” ve “Suriye’yi vurmayın” sloganları attı.

Londra’dakine benzer gösteriler ülkenin Cambridge, Exeter, Aberystwyth, Milton Keynes, Southampton, Minehead, Plymouth, Orkney, Isle of Wight, Swansea ve Bristol kentlerinde de düzenlendi.

MAY ‘ULUSAL ÇIKARIMIZA’ DEMİŞTİ

Protestocular parlamento önünde gösteri için bir araya gelirken İngiltere Başbakanı Theresa May de içeride yaptığı konuşmada, ABD ve Fransa ile gerçekleştirilen askeri operasyonun ülkesinin “ulusal çıkarına” olduğunu söylemişti.

İngiltere, hafta sonunda gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü’nden kalkan 4 uçakla katılmıştı. (tr.sputniknews.com)

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