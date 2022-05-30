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SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

Suriye sınırında hareketlilik: Hedefte Kobani ile Tel Rifat var

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Suriye sınırında hareketlilik: Hedefte Kobani ile Tel Rifat var
Suriye sınırında hareketlilik: Hedefte Kobani ile Tel Rifat var

Suriye-Türkiye sınırında 30 kilometre derinlikle bir güvenli bölge oluşturmak için TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği sınır ötesi harekât sinyalinin ardından sınırda yoğun bir askeri hareketlilik başladı.

Askeri güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hafta sonu 7/24 İnsansız Keşif Uçakları ile helikopterler keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttü. Kritik bölgelerden kayıt altına alınan görüntüler harekat merkezine aktarılarak en ince ayrıntısına kadar incelendi.

Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleşecek olan harekatta öncelikli hedef bu kez Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında yer alan Halep vilayetine bağlı Ayn El Arab (Kobani) ile Kilis'in kuzeyindeki Halep'e 40 kilometre uzaklıktaki Tel Rifat ilçesi.

Sözde Suriye özerk yönetimi olarak terör örgütü PKK-YPG işgalindeki bu bölgelerin terör unsurlarından temizlenmesi hedefleniyor. Tel Rifat ile Kobani terör örgütünün çok önemli aktarma merkezlerinden biri. Bu bölgeler üzerinden diğer alanlara her türlü silah, cephane ve terörist aktarımı yapıldığı için her iki yerleşim birimi de PKK-YPG'nin can damarı niteliği taşıyor.

TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatından sonra binlerce terörist tünellerden Afrin'i terk ederek daha güvenli gördükleri iç kesimlerde yer alan Tel Rifat'a kaçmışlardı.

PANİK VE KORKU YARATTI

Türkiye'nin harekât sinyali vermesi terör örgütünde de panik ve korku yarattı.

Terör örgütü YPG'nin tepe isimlerinden terörist elebaşı Nuri Mahmud, terör örgütünün yayınlarına verdiği demeçte uluslararası güçlerin bu harekata karşı çıkması gerektiğini belirterek, “Her gün Şehba, Tel Rifat, Resulayn, Tel Temir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Malikiye, Ayn İssa'ya yönelik zaten hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor. Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var. Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye ‘dur' demelidir” dedi.

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