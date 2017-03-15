 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.921
  • Altın 144,487
  • Dolar 3,7317
  • Euro 3,9675
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Suriye: Türkiye taahhütlerini bozdu

» »
Suriye: Türkiye taahhütlerini bozdu
Suriye, muhaliflerin Astana'daki barış görüşmelerini boykot etmesinden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Suriye hükümeti muhalif grupların Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün başlaması beklenen üçüncü tur Suriye barış görüşmelerini boykot etmesinin, Türkiye'nin taahhütlerini bozduğunu gösterdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın boykot kararı alan Suriyeli muhalif komutanlarla irtibat halinde olduğunu söyledi.

Görüşmelerde bulunan Suriye hükümet temsilcisi Beşar Caferi, "Üç garantörden bir tanesi taahhüdünü bozarsa -ki Türkiye'den bahsediyorum- bu silahlı grupların (görüşmelere) katılıp katılmaması konusunun Türkiye'ye sorulması gerektiği anlamına gelir" dedi.

Suriyeli muhalif grupların sözcülerinden Usame Ebu Zaid Rusya'nın sivillere yönelik hava saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal etmesi ve Suriye ordusunu ateşkese uymaya ikna edememesi nedeniyle görüşmelere katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Zaid Türkiye'ye bu kararlarını bildirdiklerini söylemişti.

Interfax haber ajansına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, muhaliflerin sundukları nedenlerin "ikna edici olmadığını" belirterek, görüşmeleri boykot etme kararlarının sürpriz bir gelişme olduğunu ve Rusya'nın konuyu halletmeye çalıştığını belirtti.

İlk iki turdaki görüşmelerde 2011 yılından bu yana 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların sonlandırılmasını hedefleyen taraflar arasında büyük ölçüde ihlal edilen ateşkesin desteklenmesine odaklanılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriye Savaşı: '2016 Suriyeli çocuklar için en kötü yıldı'13 Mart 2017 Pazartesi 15:04
  • İsrailli 7 kız çocuğunu öldüren Ürdünlü asker 20 yıl sonra serbest12 Mart 2017 Pazar 12:12
  • İsrail'in "ezan yasağı" yasa tasarısına tepkiler12 Mart 2017 Pazar 11:31
  • Yemen'de aralarında bir albayın da bulunduğu hükümete bağlı 5 asker hayatını kaybetti12 Mart 2017 Pazar 11:29
  • Esad: Davetsiz gelen yabancı güçler işgalcidir12 Mart 2017 Pazar 11:23
  • Haşdi Şabi: Irak'ta Musul yakınlarındaki cezaevinde toplu mezar bulundu12 Mart 2017 Pazar 09:07
  • İran'da patlama: 7 ölü, 3 yaralı11 Mart 2017 Cumartesi 12:22
  • SDG: Rakka operasyonunda Türkiye’nin rolü olmamalı11 Mart 2017 Cumartesi 11:09
  • BM raportörü: Myanmar'da Arakan Müslümanlarına korkunç işkenceler yapılıyor10 Mart 2017 Cuma 14:11
  • BM raporu: Güneydoğu'da 18 ayda yaşanan ölüm ve yıkımlar soruşturulsun10 Mart 2017 Cuma 14:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti