Suriye: "Türkiye'nin İdlib'e girmesi düpedüz saldırganlık"

"Herkes Türk askerlerinin İdlib ve sınırdaki başka noktalarda olması gerektiğini biliyor"

Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman, Türk askerlerinin İdlib’e girmesi ve ABD’nin El Tanf’ta bulunmasını düpedüz saldırganlık olarak gördüklerini söyledi.

Sputnik'e konuşan Tercüman, "Herkes Türk askerlerinin İdlib ve sınırdaki başka noktalarda olması gerektiğini, ABD'nin El Tanf'taki varlığının saldırganlık ve işgal olduğunu biliyor. Tüm bunları Suriye'nin egemenliğini, uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal eden düpedüz bir saldırganlık olarak görüyoruz" dedi.

"Bu saldırganlığa karşılık verme hakkımız var"

Şam'ın tüm Suriye topraklarında kontrolü ele almak istediğini belirten Tercüman, "Bu saldırganlığa uygun zamanda uygun şekilde karşılık verme hakkımız var. Suriye ordusu, Suriye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her kum taneciği üzerinde kontrolü ele alacak" ifadelerini kullandı.

"İstikrarla ilgili konular Suriye topraklarında çözülmeli"

Suriye'ye istikrar getirilmesi ile ilgili konuların Astana ve Cenevre'de değil, Suriye toprakları üzerinde çözülmesi gerektiğini belirten Tercüman, "Astana ve Cenevre'de olanlar bence ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyan tüm vatansever hakların ulusal diyaloğu çerçevesinde Suriye'de gerçekleşmeli" diye konuştu.

Tercüman, Suriye'ye istikrarın yalnızca Şam'dan getirilebileceğini vurguladı.

Suriye Parlamentosu, Türkiye'nin İdlib operasyonunu 'işgal' olarak tanımlamıştı.