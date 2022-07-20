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Suriye, Ukrayna ile tüm bağları kopardı

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Suriye hükümeti, Ukrayna hükümetinin bu konudaki kararına cevaben Kiev yönetimi ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.
Suriye, Ukrayna ile tüm bağları kopardı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Suriye, Ukrayna’nın Şam ile bağlarını koparması ardından karşılıklılık ilkesine uygun olarak Kiev ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tahran ziyaretinin ardından geldi.

Suriye hükümetinin resmi açıklamasına yer verilen haberde, “Suriye Arap Cumhuriyeti, Ukrayna hükümetinin, Kiev'deki Suriye büyükelçiliğinde çalışan Suriyeli diplomatların oturma vizelerini yenilemeyi reddettiği 2018'den bu yana Suriye ile ilişkilerini fiilen kestiğini hatırlatır” denildi.

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