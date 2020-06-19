Suriye uyruklu 13 mülteciyi kaçak yoldan ülkeye sokanlar tutuklu yargılanacak

Tatlısu’da liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu 13 mülteci ile mültecilerin giriş yapmalarına yardımcı olan zanlı İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Suriye uyruklu 13 mültecinin Covid-19 tedbirleri nedeni ile polis hücrelerindeki 14 günlük karantina süreleri devam ettiğinden bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç çıkarılamazken, mültecilerin ülkeye kaçak olarak girmesine yardımcı oldukları iddia edilen zanlı İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

“Onaylanmamış limandan KKTC’ye giriş yapmak” ve “İnsan kaçakçılığı” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Polis hücrelerinde karantinada tutulan mültecilerin tutukluluk süreleri ise 7 gün daha uzatıldı.