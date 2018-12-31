  • BIST 90.443
  • Altın 218,233
  • Dolar 5,2836
  • Euro 6,0514
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Suriye uyruklu 3 kişi, 'Adınız FETÖ operasyonlarına karıştı’ diyerek 3 kişiyi 30 bin TL dolandırdı

» »
Ankara polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda ’FETÖ’ bahanesiyle vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.
Suriye uyruklu 3 kişi, 'Adınız FETÖ operasyonlarına karıştı’ diyerek 3 kişiyi 30 bin TL dolandırdı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren 'adınız FETÖ operasyonlarına karıştı' olayı bir kez daha yaşandı.

Dolandırıcılık ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda 3 kişiyi, Suriye uyruklu 3 şüphelinin dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Dolandırıcıların ele geçirdiği yaklaşık 30 bin TL de ekipler tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastanede olay çıkaran iki kişi hakkında yasal işlem31 Aralık 2018 Pazartesi 12:14
  • Sağlık çalışanına saldırıya tepkiler sürüyor31 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
  • %30 zam kararından sonra Devlet Dairelerinde kuyruklar oluştu31 Aralık 2018 Pazartesi 12:07
  • "Sağlık çalışanımıza yapılan şiddet ve hakaret affedilemez"31 Aralık 2018 Pazartesi 11:54
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni yıl mesajı (VİDEO HABER)31 Aralık 2018 Pazartesi 11:23
  • Elektrikte doğal gaz adımı.. Hedef %40 ucuzlatmak31 Aralık 2018 Pazartesi 11:21
  • Suriye uyruklu 3 kişi, 'Adınız FETÖ operasyonlarına karıştı’ diyerek 3 kişiyi 30 bin TL dolandırdı31 Aralık 2018 Pazartesi 11:14
  • Yürekleri ağza getiren kaza: Takla atan araçtan dışarıya fırladı31 Aralık 2018 Pazartesi 10:24
  • Kaldırımlardan sonra bisiklet yollarına park !..31 Aralık 2018 Pazartesi 08:30
  • Taner Ulutaş'tan yeni yıl mesajınız var!31 Aralık 2018 Pazartesi 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti