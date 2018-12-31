Suriye uyruklu 3 kişi, 'Adınız FETÖ operasyonlarına karıştı’ diyerek 3 kişiyi 30 bin TL dolandırdı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren 'adınız FETÖ operasyonlarına karıştı' olayı bir kez daha yaşandı.

Dolandırıcılık ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda 3 kişiyi, Suriye uyruklu 3 şüphelinin dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Dolandırıcıların ele geçirdiği yaklaşık 30 bin TL de ekipler tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.