Suriye uyruklu 7 kişi KKTC’ye kanunsuz giriş yaptı

Suriye uyruklu 7 kişinin KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabaha yakın saat 01:00 sıralarında Dipkarpaz’da, onaylanmış liman olmayan piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, bir kadın ve 2 çocuk tespit edildi.
Söz konusu şahıslar ile birlikte geldiği düşünülen diğer şahıslar ise bölgede polis ekipleri tarafından aranıyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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