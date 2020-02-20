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Suriye'de ABD askeri aracı Rusya'ya ait zırhlı aracın yolunu kesmeye çalıştı

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Suriye'de ABD askeri aracı Rusya'ya ait zırhlı aracın yolunu kesmeye çalıştı
Suriye'de ABD askeri aracı Rusya'ya ait zırhlı aracın yolunu kesmeye çalıştı

Suriye’nin Kamışlı kentindeki bir yol üzerinde Rusya ve ABD’ye ait zırhlı araçlar karşı karşıya geldi. ABD’ye ait zırhlı aracın Rusya’nın aracının yolunu kesmeye çalıştığı anlar görüldü.

Suriye Kamışlı’da ABD askerleri içinde bulundukları zırhlı aracı Rus zırhlı aracı sıkıştırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler o sırada yoldan geçen biri tarafından kaydedildi. Rusya bayraklı araçların bulunduğu konvoyda BTR ve Tigr zırhlı araçları yer aldı.

Videoda ABD bayraklı araç, konvoydaki Tigr aracının önünü kesiyor ve aracın yoldan çıkıp toprak alana girmesine neden oluyor. Daha sonra ise iki araç da duruyor.

​Konuyla ilgili bir açıklama gelmedi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

CENTCOM Sözcüsü William Urban, "Genel anlamda çatışmaların önlenmesi için Rusya ile yakın temaslarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Bu esasen, gerginliğin önlenmesi için etkili oluyor" dedi.

Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da bir açıklama gelmedi.

Rus askerleri daha önce Kamışlı’da ABD askerlerini Suriyeliler ile bir çatışmaya girmekten kurtarmıştı. ABD askerleri ve Suriyeli siviller arasında bir çatışma çıkmış, askerler halka ateş açmıştı. Olay sonucunda 14 yaşındaki bir erkek çocuğu ölmüş, bir Suriyeli yaralanmıştı. Rus askerleri çatışmayı durdurup ABD konvoyunun üssüne dönmesini sağlamıştı.

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