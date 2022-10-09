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Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke ilindeki üssünde konuşlu koalisyon güçlerine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Haseke ilinin Rumeylan beldesinde yerel saatle 22.12'de koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu üsse 107 milimetrelik roketlerle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Üssün içine düşen herhangi bir roketin olmadığı, ABD veya koalisyon askerlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

CENTCOM, 16 ve 24 Ağustos’ta koalisyon güçlerinin yer aldığı Deyrizor’daki Yeşilköy ve Koniko üslerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD güçleri, 23 ve 25 Ağustos’ta söz koşunu saldırılara karşılık olarak Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

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