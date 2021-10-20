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Suriye'de askeri araca bombalı saldırı

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Suriye’nin başkenti Şam'da asker taşıyan bir otobüse saldırıda bulunuldu.
Suriye'de askeri araca bombalı saldırı

Suriye’nin başkenti Şam'da asker taşıyan bir otobüse saldırıda bulunuldu. Yol kenarına konan iki bombanın patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye devlet televizyonu patlamanın insanların iş ya da okullarına gittiği yoğun sabah saatlerinde meydana geldiğini açıkladı. Resmi haber ajansı Sana otobüsün bir köprüyü geçtiği esnada saldırıya uğradığını duyurdu.

Şam'da son dönemde, özellikle 2018 yılında cihatçılar ve Beşar Esad muhaliflerinin Şam bölgesinden tamamen çıkartılması sonrasında, bu tür bombalı saldırıların sayısı gerilemişti.

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