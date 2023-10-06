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Suriye’de askeri okulun mezuniyet törenine SİHA saldırısı: En az 100 ölü

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Suriye’nin Humus kentinde bir askeri akademinin mezuniyet törenine yapılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Suriye’de askeri okulun mezuniyet törenine SİHA saldırısı: En az 100 ölü

Suriye’nin Humus kentinde bir askeri akademinin mezuniyet törenine yapılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Askeri öğrencilerin ailelerinin de katıldığı törene, patlayıcı yüklü SİHA’larla yapılan saldırıda çok sayıda kadın ve çocuk da hayatını kaybetti.

Ordu saldırıdan “bilinen uluslararası aktörler tarafından desteklenen terörist grupları” sorumlu tuttu.

SİHA’ların Humus’un kuzeyindeki, muhalif ve cihatçı örgütlerin kontrolündeki bölgelerden kalktığı düşünülüyor.

Bu bölgelerde ilkyardım hizmeti veren Beyaz Bereliler, Suriye ordusunun saldırıya karşılık olarak yaptığı top atışları nedeniyle İdlib ve çevresinde en az beş sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye devlet ajansı Sana’nın aktardığı Suriye Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, birden fazla SİHA’nın dün öğleden sonra tam törenin bittiği anlarda saldırdığı aktarıldı.

Suriye Genelkurmayı bunun “eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” olduğunu ve her türlü yanıtın verileceğini de ekledi.

İlerleyen saatlerde Suriye Sağlık Bakanı Hasan el-Gabaş yaralı sayısının 200’ü geçtiğini, altı çocuk ve altı kadının da hayatını kaybettiğini belirtti.

Londra merkezli ve muhalefet yanlısı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas’ın da törene katıldığını fakat patlamadan dakikalar önce ayrıldığını aktardı.

Birleşmiş Milletler’in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen bu saldırıyı “korkunç” diye nitelerken taraflara sükunet çağrısında bulundu:

“Bugün yaşananlar gösterdi ki Suriye’deki statüko sürdürülebilir değil ve anlamlı bir siyasi çözüm yolu olmadıkça durumun daha da kötüleştiğini görmekten endişe ediyorum.”

Suriye’de birkaç gündür Türkiye de hava saldırıları düzenliyor.

Ankara’da Pazar günü İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıların ardından YPG ve Suriye Demokratik Güçleri’nin elindeki bölgelere düzenlenen saldırılar sırasında ABD bir Türk SİHA’sını düşürdüğünü açıkladı.

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili ise bunun doğru olmadığını söyledi.

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