Suriye'de ateşkes sonrası TL değer kazandı ( 18 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar , haftanın son işlem gününde 5,77 civarında bulunuyor. Euro/TL ise 6,40 seviyesinde seyrediyor.
Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, 5,77 seviyesinde işlem görüyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.
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