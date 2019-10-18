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Suriye'de ateşkes sonrası TL değer kazandı ( 18 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçti
Suriye'de ateşkes sonrası TL değer kazandı ( 18 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar , haftanın son işlem gününde 5,77 civarında bulunuyor. Euro/TL ise 6,40 seviyesinde seyrediyor.

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, 5,77 seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.

 

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