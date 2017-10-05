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Suriye'de bir kez daha sarin gazı tespiti

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Suriye'de bir kez daha sarin gazı tespiti
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'nin kuzeyindeki bir köyde 30 Mart'ta sarin gazı kullanıldığını açıkladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, AFP'ye verdiği röportajda, "Topladığımız numunelerin analizi, Suriye'nin kuzeyinde 30 Mart'ta gerçekleşen bir olayla bağdaşıyor" dedi. Üzümcü, "Sonuçlar sarin kullanıldığını kanıtlıyor" dedi.

Suriye'de Ağustos 2013'te Şam ve çevresinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan sarin saldırısından sonraki ilk sinir gazı saldırısının 4 Nisan 2017'de ülkenin kuzeyindeki Han Şeyhun kasabasında gerçekleştiği düşünülüyordu. Ancak Üzümcü'nün açıklaması, en az 83 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıdan beş gün önce de sarin gazı kullanılan bir "olay" yaşandığını ortaya koydu.

Üzümcü, Han Şeyhun'un yaklaşık 25 kilometre güneyindeki El Latamneh köyünde gerçekleşen olayla ilgili, "Şu aşamada çok bir şey bilmiyoruz. 45 kişi yaralanmış. Bildirilen can kaybı yok" dedi. Üzümcü, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün araştırma ekibinin topladığı toprak, kıyafet ve metal parçalarının labortuvarlarda incelendiğini ve sonuçların birkaç gün önce alındığını söyledi.

BM, Han Şeyhun'dan rejimi sorumlu tutmuştu

OPCW geçtiğimiz aylarda, Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığını teyit eden bir rapor yayımlamıştı. Ancak örgüt saldırının sorumlusunun kim olduğuna dair bilgi sunmamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun eylüldeki raporunda ise Han Şeyhun'daki saldırıdan rejim güçleri sorumlu tutulmuştu. Bu belge, BM'nin Esad rejimini resmen suçladığı ilk BM raporu olarak kayıtlara geçmişti.

Şam yönetimi, kimyasal mühimmatını teslim etme sözü verdiği 2013'teki anlaşma sonrası artık kimyasal silah bulundurmadığını savunuyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve BM'nin JIM adı verilen ortak heyeti, Han Şeyhun saldırının sorumlusuna dair araştırmalarının sonucunu önümüzdeki haftalarda açıklayacak.

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