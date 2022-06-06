  • BIST 2.646,11
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5834
  • Euro 17.8084
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Suriye’de bombalı saldırı: 3 yaralı

» »
Türkiye'nin olası harekâtı ile gözlerin çevrildiği Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG tarafından, Suriye Milli Ordusu komutanının aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Suriye’de bombalı saldırı: 3 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde meydana geldi. Evinden çıkan Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Asefte Şemal grubu komutanlarından Abi Necim, evinden çıktığı sırada aracına önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan infilak ettirildi.

Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada SMO komutanı Abu Necim ile evin önünde bulunan 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, patlama sesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Aracın hurdaya döndüğü patlamanın ardından sivilleri bölgeden uzaklaştıran yerel güvenlik güçleri tuzaklanmış başka patlayıcı olup olmadığına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada başka patlayıcıya rastlanmazken, SMO komutanlarının bulunduğu bölgeler ile halkan yoğun olduğu alanlarda olası saldırı ihtimaline karşın önlemler artırıldı. Yerel güvenlik güçleri PKK/YPGli teröristlerce gerçekleştirilen saldırının faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını da sürdürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü01 Haziran 2022 Çarşamba 19:06
  • İsrail’den İran’a suçlama: Gizli dokümanları çaldılar31 Mayıs 2022 Salı 20:05
  • Suriye sınırında hareketlilik: Hedefte Kobani ile Tel Rifat var30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:24
  • Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği29 Mayıs 2022 Pazar 14:45
  • Afrin’de patlama! Yaralılar var28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:14
  • İran: Ukrayna’daki savaşın sorumlusu ABD ve NATO’dur26 Mayıs 2022 Perşembe 23:34
  • ABD’ye sığınmak isterken Küba’ya gittiler26 Mayıs 2022 Perşembe 17:54
  • ‘İsrail, Ukrayna’ya silah satışını engelledi’26 Mayıs 2022 Perşembe 16:36
  • Hamas’tan İsrail’e ‘Savaş çıkar’ uyarısı26 Mayıs 2022 Perşembe 14:46
  • Haaretz: İsrail, Erdoğan’la ilişkiler konusunda temkinli25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti