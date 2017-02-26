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Suriye’de hava saldırısı: 22 kişi öldü

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Suriye’de hava saldırısı: 22 kişi öldü
İdlib ili ve Doğu Guta bölgesinde Beşşar Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırlarında 22 sivilin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin İdlib ili ve Şam’ın Doğu Guta bölgesinde Beşşar Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırlarında 22 sivilin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

İdlib Sivil Savunma yetkilisi Tevfik Kattan, rejime ait savaş uçaklarının İdlib kentinin Eriha ilçesine düzenlediği 30’dan fazla saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiği, 50’den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

Kattan ayrıca savaş uçaklarının İdlib il merkezindeki Subay Konutları Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırlarında ise 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bu arada Duma’daki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el-Bustani ise rejime ait savaş uçaklarının başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde yerleşim yerini bombaladığını, saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

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