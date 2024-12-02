Suriye'de HTŞ Halep’in güneyine ilerliyor, Rusya da hava saldırıları düzenliyor

Halep'te ordu birliklerinin geri çekilmesi ve kentin "büyük kısmının" muhalif güçlerin kontrolüne geçmesi ardından, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya'nın İdlib'e de hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te ordu birliklerinin geri çekilmesi ve kentin "büyük kısmının" muhalif güçlerin kontrolüne geçmesi ardından, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya'nın İdlib'e de hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Muhaliflerin elindeki "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma hizmeti de Suriye hükümeti ve Rusya'nın Pazar günü Kuzeybatı Suriye'deki hava saldırılarında en az 25 kişinin öldüğünü açıkladı.

Şam'daki Savunma Bakanlığı, Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib ve Hama'daki muhalif güçlere yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Suriye ordusu muhaliflerin ele geçirdiği birçok kasabayı geri aldığını duyururken, Esad da "Terörün anladığı tek dil güç kullanımıdır ve biz onu yeneceğiz" dedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de Rusya'nın Cumartesi Halep'in ardından kentin güneyindeki İdlib'e de Pazar sabahı hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Bu arada SOHR, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun kuzeydeki stratejik Tel Rifat kasabasını ve yakındaki bazı köyleri ele geçirdiğini duyurdu. Kuruluş, Halep'in kuzeyindeki 200 bin dolayında Suriyeli Kürt'ün etrafının "Türkkiye destekli gruplar tarafından sarıldığını" belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde hükümet güçleri ile muhalif cihatçı grup Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve bağlı gruplar arasında son yılların en şiddetli çatışmaları yaşanıyor.

SOHR ayrıca, hükümetin Hama kırsalındaki köylerin etrafına savunma hattı çekmek için “büyük takviyeler” gönderdiğini kaydetti.

İdlib ve Hama, Halep'in güneyinde yer alıyor. Muhalif güçler kuzeybatıdaki İdlib kenti ve çevresindeki vilayetin büyük bölümünü kontrol altında tutuyor.

Suriye ordusu, Cumartesi günü isyancıların ülkenin ikinci büyük kenti olan Halep'in “büyük kısmına” girdiklerini kabul etti ve karşı saldırı hazırlıkları için kentten "geçici olarak birliklerini çektiğini" duyurdu.

Ordu kaynakları, kentten çekilen birliklerin yeniden organize edildiğini ve karşı saldırı için takviye gönderildiğini belirtti.

İsyancı güçler, Pazar günü Halep'in güneyine doğru ilerlediklerini ve ordunun Halep'e takviye güzergahını kesmek için Khansir kasabasını ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca ülkenin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Seyh Najjar'ın da ele geçirildiği kaydedildi.

Suriye lideri Beşar Esad ise en yakın müttefiklerinden İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmeden sonra "Yabancı destekli teröristlerle mücadele için müttefiklerin ve dostların öneminden" bahsetti.

Tahran'ın "Suriye hükümeti ve ordusuna sıkı destek vereceğini" vurgulayan İran Dışişleri Bakani ise bugün Ankara'da temaslarda bulunacak. Arakçi'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Rus Ordusu da "İdlib, Hama ve Halep'teki terörist saldırıyı püskürtmek için Suriye hükümeti güçlerine yardımcı olduklarını" teyit etti.

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere ise ortak bir açıklama yayımlayıp, çatışmanın tüm taraflarına gerilimi azaltma çağrısında bulundu.