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Suriye'de kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeler

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Suriye'de kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeler
Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında, 4 kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, binlerce sivil ve askeri unsurun çıkışı başladı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesinden 2 bin 200 ve Zebadani ilçesinden 150 askeri muhalif ve sivilin bindirildiği otobüsler, bu sabah erken saatlerde hareket etti.

Zebadani tamamen boşalırken, Madaya'da siviller ve askeri muhaliflerden oluşan 4 bin kişi kaldı.

Madaya ve Zebadani'den çıkan araçlar İdlib yönünde ilerliyor. Tahliye edilenler, İdlib il merkezi ve kuzey kırsalındaki kamplara yerleştirilecek. - Rejim bölgesine gidecekler

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde, rejim güçlerinin kuşatma altında tutulduğu Fua ve Kefreya beldelerinden ise askeri ve sivil unsurlardan oluşan 8 bin kişi tahliye edilecek.

Sabah saatlerindeki ilk tahliyede, 4 bin kişi rejimin kontrolündeki Halep merkezine hareket etti.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve Şii nüfusa sahip Fua ile Kefreya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyor. Yaklaşık 2 yıldır muhaliflerin kuşatmasında olan beldelere, rejim havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyor.

Rejim kuşatmasında yirmiye yakın bölge bulunduğuna dikkati çeken muhalifler, Fua ve Kefreya'yı "rejim güçlerinin ablukadaki yerleşimlerde katliam yapma olasılığına" karşı tedbiren kuşatmada tuttuklarını bildiriyor.

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