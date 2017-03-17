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Suriye'de namaz esnasında katliam

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Suriye'de namaz esnasında katliam
Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

HALEP'İN ETARİB İLÇESİNDE BİR CAMİYE, NAMAZ KILINIRKEN DÜZENLENEN SALDIRIDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 24 KİŞİ ÖLDÜ

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı'' dedi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 24 sivilin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ifade eden Cevad, ''Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı'' diye konuştu.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile köy halkı enkaz altında olanlara kısıtlı imkanlarla ulaşmaya çalıyor. Savaş uçağının ibadet yerini vurması kabul edilir bir şey değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

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