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Suriye’de namaza katılmayanları kırbaçlıyordu! Türkiye’de hayat kadınıyla içkili fotoğrafları çıktı

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Suriye’de Cuma namazına katılmayanları kırbaçlayan, El Kaide bağlantılı Ahrar’uş Şam liderlerinden Ali Nayif Gaziantep’te bir otelde hayat kadınlarıyla ve masada içki şişeleriyle fotoğrafları çıktı.
Suriye’de namaza katılmayanları kırbaçlıyordu! Türkiye’de hayat kadınıyla içkili fotoğrafları çıktı

Suriye’de Cuma namazına katılmayanları kırbaçlayan, El Kaide bağlantılı Ahrar’uş Şam liderlerinden Ali Nayif Gaziantep’te bir otelde hayat kadınlarıyla ve masada içki şişeleriyle fotoğrafları çıktı.

Suriye’de Cuma namazına katılmayanları kırbaçlamasıyla daha önce gündeme gelen, El Kaide bağlantılı Ahrar’uş Şam liderlerinden Ali Nayif,  şimdi de Türkiye’de bir otelde çekilmiş fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Cihatçı teröristin içki içerken ve hayat kadınıyla beraber poz verdiği fotoğraflar sosyal medyadaki bazı bölgesel yayın organları tarafından paylaşıldı. Kafa kesen cihatçı liderin bu görüntüleri, terör örgütleri arasında da büyük tartışma başlattı.

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