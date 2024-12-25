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Suriye'de Noel ağacına saldırı: Hama, Şam ve Humus'ta protestolar düzenlendi

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Ülke genelinde binlerce kişi, yeni yönetimden dini azınlıkların haklarının korunmasını talep etti.
Suriye'de Noel ağacına saldırı: Hama, Şam ve Humus'ta protestolar düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'ın Hristiyan mahallesinin meydanında kurulan bir Noel ağacının kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilmesinin ardından protesto gösterileri düzenlendi.

Sosyal medyada Hama yakınlarında Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Sukeylebiye kasabasındaki pazar günü Noel ağacının yakıldığını gösteren bir videoya tepki olarak göstericiler Şam'ın Hristiyan bölgelerinde salı sabahı yürüyüş düzenledi. Hama'nın yanı sıra ülkenin diğer Hristiyan bölgelerinde de protestolar yaşandı.

Protestocular, Suriye'nin başkentinde Bab Sharqi semtindeki Ortodoks patriklik binasına doğru yürürken, "Hristiyanların haklarını talep ediyoruz" sloganları attı.

Olay, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) 'Saldırganlığı Caydırma' operasyonu ile 8 Aralık'ta Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmesinden üç hafta sonra meydana geldi. Bu durum mezhepçi şiddetin ülkede yeniden bir sorun haline gelebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Noel ağacının yakanların rejim karşıtı muhalif gruplardan biri olan El Kaide kökenli Ensar El Tevhid'e mensup yabancı savaşçılar olduğunu belirtti.

HTŞ, ülkenin sadece Sünni Müslümanlar için değil, tüm insanlar için olacağını ve Hristiyan toplumu da dahil olmak üzere azınlıkların korunacağı sözünü verdi.

Olayla ilgili HTŞ'den yapılan açıklamada, olayın sorumluluların "Suriyeli olmadığı" ve gözaltına alındıkları belirtildi.

El Kaide'nin eski bir kolu olan HTŞ, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Grup 2016 yılında El Kaide ile bağlarını kopardığını açıkladı ancak yine de 'dine hakaret' ve 'zina' suçlarından infazlar da dahil olmak üzere çeşitli insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamalar devam ediyor.

Esad'ın düşüşü sonrası HTŞ lideri Ahmed Hüseyin eş-Şara da sivil kıyafetlerle açıklamalar yapmaya başladı ve hatta sakalını kısalttı. Bu hareketlerin 'daha ılımlı' görünme çabası olduğu biliniyor.

Kürtler, Hristiyanlar, Dürzi ve Alevilerin yaşadığı Suriye'nin 24 milyonluk nüfusunun çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor.

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