Suriye'de Rus kargo uçağı düştü:32 kişi öldü
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir kargo uçağının, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne indiği sırada düşmesi nedeniyle 26 yolcu ve 6 mürettebatın öldüğünü söyledi.
Suriye'de Rus kargo uçağı düştü:32 kişi öldü
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir kargo uçağının, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne indiği sırada düşmesi nedeniyle 26 yolcu ve 6 mürettebatın öldüğünü söyledi.
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