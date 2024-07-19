Suriye'de seçim: Esad'ın Baas Partisi sandıklardan birinci çıktı

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yapılan genel seçimlerinin sonuçları açıklandı. Sandıktan Esad'ın Baas Partisi birinci çıktı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, 15 Temmuz'da yapılan genel seçimlere katılım oranı 38,16 olarak açıklanırken, 7 milyon 300 bin seçmen oy kullandı. Seçim sonuçlarına göre, beklendiği üzere, Baas Partisi mecliste çoğunluğu elde etti. Seçmenler, 250 üyeli meclis için hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde 8 bin 151 seçim noktasında sandığa giderken, Halep, Latakya, Hama ve Deraa'da seçimler tekrarlandı. Yetkililerin iddiasına göre, bu bölgelerde mükerrer oy gibi usulsüzlükler tespit edilmişti.

2011'DEN BU YANA DÖRDÜNCÜ SEÇİM

Seçim öncesinde, Baas ve müttefikleri, 185 kişilik bir milletvekili aday listesi çıkardı. Toplam 1516 milletvekili adayı 250 sandalye için yarışırken, 65 sandalye bağımsız adaylara gitti.

18 Temmuz Perşembe günü açıklanan seçim sonuçlarına göre, Esad'ın Baas Partisi ve ittifakının aday gösterdiği 185 adayın tamamı meclise girmeye hak kazandı. 2020 yılında yapılan seçimlerde Esad'ın parti ve ittifakının milletvekili sayısı 177 olmuştu. Sonuçları açıklayan Suriye Yüksek Hukuk Komitesi Başkanı Jihad Murad, son seçimin 'çeşitli grup ve kesimlerdeki Suriye halkını en geniş şekilde yansıtan' seçim olduğunu ileri sürdü. Seçim, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana yapılan dördüncü seçim oldu.

Ülkenin mevcut kanunlarına göre, Esad'ın devlet başkanlığının 2028'de sona ermesi gerekiyor. Kurulacak yeni parlamentonun ise Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görev süresinin uzatılmasını öngören bir anayasa değişikliği yapması bekleniyor. Böyle bir anayasa değişikliği için mecliste dörtte üç çoğunluk, yani 188 milletvekilini oyunun olması gerekiyor.