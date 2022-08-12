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Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler!

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Suriye'nin kuzeyinde yer alan bazı kentlerde dün gece eylemler yapıldı! Eylemler sırasında Türkiye bayrağının yakılması büyük tepki çekti. Osmanlı parkındaki ay yıldızı da tahrip eden göstericilerin bu tavrı sosyal medyada gündem oldu.
Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler!

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı. Türk bayraklarının yakıldığı olayların ardından o eylemcilere tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten dikkat çeken Suriye açıklaması geldi.

SURİYE'DE TÜRK BAYRAKLARI YAKILDI!

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki kentlerde Türkiye karşıtı eylemler başladı. Türk bayraklarını yakan bir grup gösterici, Osmanlı Millet Bahçesinin önündeki ay yıldızı tahrip etti.

ÖSO MENSUPLARI DA KATILDI

Konvoylar yaparak Türkiye karşıtı slogan atan ÖSO taraftarları, Esad ile barışmayacaklarını ileri sürdüler. Tel Abyad'da eli silahlı ÖSO mensupları bizzat eylemlere katılıp, destek verdi. Azez ve birçok kentte Türk bayrağına saldırılar düzenlendi.

DIŞİŞLERİNDEN SURİYE AÇIKLAMASI! 'KALICI BİR ÇÖZÜM...'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in açıklamaları şu şekilde;

'Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir.

Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir.

'SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMAMIZ SÜRECEK'

Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.

Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir.'

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