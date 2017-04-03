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Suriye'deki Filistinli mülteciler

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Suriye'deki Filistinli mülteciler
Suriye'de devam eden olaylarda geçen ay 19 Filistinli mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Londra merkezli "Suriye’deki Filistinli Mülteciler İçin Çalışma Grubu"nun yayımladığı açıklamada, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde geçen ay 19 Filistinli mültecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "6 kişinin açılan ateş sonucu, 3 kişinin bombardıman neticesinde, 5 kişinin abluka ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği sonucu, 2 kişinin bombalı saldırılarda hayatını kaybettiği, 2 kişinin infaz edildiği, 1 kişinin ise Suriye rejim güçlerinin hapishanelerinde işkence sonucu yaşamını yitirdiği" kaydedildi.

Hayatını kaybeden mültecilerin 11'inin Şam ve kırsalı, 3'ünün Dera, 4'ünün de Halep'ten olduğu, 1'inin ise yaşadığı kentin henüz öğrenilemediği ifade edilen açıklamada, Filistinlilerin ölümüne hangi grupların neden olduğuna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada, ayrıca Suriye'deki iç savaş nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli mültecilerin sayısının 3 bin 474'e ulaştığı belirtildi.

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