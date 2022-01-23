  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Suriye’deki Hapishaneye Saldırı! 77 IŞİD’li Ve 39 PKK/YPG’li Öldü

» »
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü IŞİD’in Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye düzenlediği saldırıda, 77 IŞİD’li terörist ile 39 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Suriye’deki Hapishaneye Saldırı! 77 IŞİD’li Ve 39 PKK/YPG’li Öldü

Terör örgütü IŞİD ve PKK/YPG kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde bulunan Ghwayran Hapishanesi'ne geçtiğimiz perşembe bombalı araçla saldırı düzenlemiş, saldırının ardından hapishanenin bulunduğu bölgede çıkan çatışmalar günlerdir devam ediyor.

BAZILAR FİRARDA

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, hapishane saldırısında çok sayıda IŞİD’linin firar ettiği fakat birçoğunun geri yakalandığı belirtilerek, bazı IŞİD’lilerin ise hala firari olduğu ifade edildi.

Gözlemevi, hapishane saldırısının başlangıcından bu yana cezaevi içinde ve dışında en az 77 IŞİD’li terörist ile 39 PKK/YPG'li teröristin öldüğünü açıkladı.

YAKLAŞIK 3 BİN 500 IŞİD’Lİ BULUNUYOR

IŞİD'in Ghwayran Hapishanesi'ne düzenlediği saldırının yaklaşık üç yıl önce Suriye’deki yenilgisinden bu yana en büyük saldırılarından biri olduğu ifade edilirken, söz konusu çatışmaların hapishane yakınındaki mahallelere sıçradığı ve çok sayıda bölge sakininin evlerini terk ettiği aktarıldı. Hapishanenin yer aldığı bölgede ise üst düzey liderler de olmak üzere 3 bin 500 IŞİD’linin bulunduğu tahmin ediliyor.

ABD, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE HAVA DESTEĞİ VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD saldırısının ardından ABD liderliğindeki koalisyonun terör örgütü PKK/YPG'ye hava saldırıları düzenleyerek destek verdiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, IŞİD'in hapishane saldırısını kınayarak, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini yineledi.

BÖLGEDE IŞİD'E DESTEK ARTTI İDDİASI

Yerel kaynaklar, PKK/YPG'nin bölgedeki Arap nüfusa karşı yaptığı ayrımcılık nedeniyle IŞİD'e olan desteğin artığını ifade etti.

Öte yandan Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG kontrolündeki hapishanelerde 50’den fazla ülkeden binlerce IŞİD'li terörist bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çöle kar yağdı, bu görüntüler ortaya çıktı21 Ocak 2022 Cuma 12:21
  • Afrin’de Füzeli Saldırı: 4 Sivil Öldü, 20 Yaralı20 Ocak 2022 Perşembe 19:37
  • Tel Rıfat'ta Yuvalanan Terör Örgütü YPG/PKK Afrin'deki Sivilleri Hedef Aldı: 1 Ölü20 Ocak 2022 Perşembe 18:32
  • İsrail Askerleri Cenin Ve Kudüs’te Biri Engelli 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı20 Ocak 2022 Perşembe 16:34
  • İsrail'de 70 Binden Fazla Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi19 Ocak 2022 Çarşamba 17:33
  • İsrail Polisinin 'Pegasus' Yazılımıyla Kendi Vatandaşlarını İzlediği Bildirildi18 Ocak 2022 Salı 19:54
  • Arap Koalisyonu: Marib'de Bir Günde 80 Husi Milis Öldürüldü18 Ocak 2022 Salı 19:36
  • Azerbaycan'da İşgalden Kurtarılan Karabağ'a Düzenli Otobüs Seferleri Başlatılacak18 Ocak 2022 Salı 18:56
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı18 Ocak 2022 Salı 13:02
  • Afganistan'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, 12 Kişi Hayatını Kaybetti18 Ocak 2022 Salı 00:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti