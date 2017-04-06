 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.717
  • Altın 149,130
  • Dolar 3,7045
  • Euro 3,9504
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Suriye'deki iç savaş

» »
Suriye'deki iç savaş
Suriye'deki muhalif birliklerin, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad'da Beşşar Esed rejimine karşı saldırı başlattığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejiminin Lazkiye kırsalında muhaliflerin kontrolündeki noktalara yönelik saldırıları aralıklarla devam ederken, muhalifler sabahın erken saatlerinden itibaren karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.

Şillif ve Künsübbe mevkilerinden harekete geçen muhaliflerin, rejime ait birçok mevziyi top atışına tuttuğu öğrenildi.

Saldırılara rejim güçleri karşılık verirken bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Patlama sesleri Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esad rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler06 Nisan 2017 Perşembe 09:15
  • Filistinli gruplardan uzlaşı hükümetine tepki06 Nisan 2017 Perşembe 09:12
  • Afganistan'da DEAŞ liderlerinden Hattab öldürüldü06 Nisan 2017 Perşembe 09:07
  • Esad rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması05 Nisan 2017 Çarşamba 13:24
  • Pakistan'da intihar saldırısı05 Nisan 2017 Çarşamba 11:28
  • 10 soruda Kerkük krizi05 Nisan 2017 Çarşamba 10:28
  • Esad rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması05 Nisan 2017 Çarşamba 09:55
  • Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları sürüyor05 Nisan 2017 Çarşamba 09:08
  • Esad rejiminin kimyasal silah saldırıları sürüyor04 Nisan 2017 Salı 13:33
  • Sudan'da 1,5 milyondan fazla sığınmacı var04 Nisan 2017 Salı 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti