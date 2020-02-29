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Suriye'den AB'ye çağrı: Türkiye'nin sizleri yeni bir maceraya çekmesine izin vermeyin

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Suriye'den AB'ye çağrı: Türkiye'nin sizleri yeni bir maceraya çekmesine izin vermeyin
Suriye'den AB'ye çağrı: Türkiye'nin sizleri yeni bir maceraya çekmesine izin vermeyin

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Avrupa ülkelerine Türkiye'nin şantajlarına boyun eğmeme ve Türkiye'nin kendilerini yeni bir maceraya çekmesine izin vermeme çağrısı yaptı.

İdlib'de gerilimin tırmanması nedeniyle acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Caferi, "Ülkem, Erdoğan rejiminin barışçıl Suriyelileri savaşı körüklemek için kullanmasına, NATO'yu kendi çocukça maceralarına çekmek ve Türkiye'nin AB'ye girişini kolaylaştırmak amacıyla sivilleri Avrupa ülkelerine şantaj aracı olarak kullanmasına kararlılıkla karşı çıkıyor" dedi.

Avrupa ülkelerine yükümlülüklerini yerine getirme ve uluslararası yasalara uyma çağrısı yapan Caferi, insan haklarına uyulmasını sağlamaya yönelik mekanizmaların desteklenmesi ve 'rejimle' Suriye halkına zarar verecek utanç verici anlaşmalar yapılmaması gerektiğini de kaydetti.

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