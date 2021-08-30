Suriye'den denize sızan petrol Kıbrıs adasını tehdit ediyor!

Suriye devlet haber ajansı, sızıntının Baniyas kasabasındaki rafinerinin yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki sahil kasabası Jableh'e ulaştığını ve Suriye'nin çevre departmanının ve kıyı eyaleti Lazkiye belediyesinin ilgili tüm departmanları alarma geçirdiğini de sözlerine ekledi. Kayalık bölgelerde kıyıların temizlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Planet Labs Inc.'den alınan uydu fotoğrafında, Suriye'nin Baniyas kenti yakınlarında kıyı açıklarında uzanan 25.5 kilometrekarelik bir alana yayılan devasa bir petrol sızıntısı sızıntısı görülüyor.
(Kaynak:https://apnews.com/)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.